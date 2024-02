Diputados rosarinos exigen saber quién maneja las redes sociales de la “Oficina del Presidente”

Mónica Fein y Esteban Paulón, diputados nacionales santafesinos por el Partido Socialista, presentaron el viernes ante la Cámara Baja un proyecto que eleva un pedido de informes sobre el manejo de las redes X (ex Twitter) e Instagram de la “Oficina del Presidente”, su presupuesto y a qué área reportan.

Los legisladores fundamentan la solicitud en que los mensajes “expresan un contenido de carácter extremadamente violento, con serios agravios y descalificaciones”, a miembros de la Cámara baja “y tienen el claro objetivo de amedrentar a quienes piensan distinto”.

la lista de “traidores” a la ley ómnibus: el disparador del pedido de informes

Vale mencionar que la solicitud se da luego de que la cuenta mencionada publicara una lista de “los bloques que le dieron la espalda” a la ley ómnibus impulsada por el Gobierno, que fue interpretada por el arco político como una “lista negra” de legisladores.

Dicha lista fue compartida por el propio presidente en sus redes personales, acusando de “traidores” y “enemigos” a quienes no votaron a favor de la iniciativa que recientemente volvió a foja cero.

En diálogo con Clarín, Paulón subrayó que la cuenta, que cuenta con verificación de la red social de Elon Musk, “publicó cómo votó cada diputado, que es algo público pero calificó como ‘a favor del pueblo’ y ‘en contra del pueblo’, según la votación”

Y agregó: “La quita de los subsidios al transporte de pasajeros se conoció por esa cuenta, fue replicado por el presidente pero no salió en el Boletín Oficial, es decir que no tiene respaldo legal. Queremos saber si esa cuanta tiene personal, presupuesto. Maneja información pública sensible, la caracterización de los legisladores es un tema sensible”.

Exigen saber si la cuenta de la Oficina Presidencial se sustancia con fondos públicos

La situación derivó en un pedido de informes que Fein y Paulón elevaron ante el jefe de Gabinete Nicolás Posse, para que se esclarezca “cuál es el instrumento o norma bajo la que fue creada” dicha cuenta y “bajo la órbita de qué organismo se encuentra funcionando”.

El pedido se sustenta en que en la información pública de la Jefatura de Gabinete sobre la estructura del gobierno nacional “no existe referencia alguna a estas cuentas, quiénes son los responsables por sus publicaciones y de quiénes dependen”.

Además, exigen saber “quiénes son las autoridades responsables de las publicaciones que se realizan”, poniendo énfasis en que “la responsabilidad de los encargados de dichas cuentas no se acaba en las publicaciones”, sino que también “debe considerarse el efecto y las consecuencias de dichos comentarios y comunicados vertidos en el mundo virtual tienen en el mundo real”.