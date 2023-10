Descargo y denuncia: qué dijo Juliana Díaz sobre la filtración de un video discutiendo con Maxi Giudici

Luego de las polémicas por la internación de Maxi Giudici tras ingerir pastillas, la fuerte separación y la supuesta vinculación de “El Pela” con Camila Lattanzio, se filtró un video de una pelea entre la ex pareja, que generó un gran escándalo. Juliana Díaz hizo su propio descargo por sus redes: “Esto es un delito cibernético muy grave”.

En el video, se puede ver a los ex Gran Hermano discutiendo en una habitación y se habló de malos tratos. El joven, en un momento, comenta: “No me toques más, salí de acá, no quiero que hables más, porque no me dejas dormir, no quiero que me hables más, no quiero que me hables más”.

Luego, ella le revolea la gorra y dice: ”¡Basta, gordo, basta!”. Él después agrega: “¡Qué amor, si me revoleas la gorra, vos sos la que te ponés violenta, no me toques más, salí de acá!”.

El descargo de Juliana Díaz sobre el video

La influencer no se quedó callada y subió un video a las redes contando su versión de los hechos: “Creo que lo están dramatizando mucho diciendo que es un video violento. Yo no veo violencia, no veo puteadas, no veo golpes, simplemente veo una discusión de pareja. Creo que cuando alguien discute con una persona, cuando tiene una pelea, es una reacción la que tenemos, no vamos a discutir entre algodones”.

Además, lanzó: “De la parte de casa para adentro todos tenemos nuestras peleas, lo que pasa es que a ustedes no les filtran un video íntimo. El video fue filmado en un acuerdo, dijimos ‘Bueno, a ver, filmemos y veamos quién tiene la razon mañana’. Fue una pavada y fue algo nuestro, íntimo”.

Por otro lado, expuso su enojo por la filtración del video: “Acá hay una realidad de la que nadie está hablando que es que a mi me vulneran mis dispositivos y mis contraseñas para obtener material mío íntimo. Yo no se quién lo robó de mi teléfono. Esto es un delito cibernético muy grave”.

La denuncia por el video filtrado Foto: Juliana Díaz

Luego, contó sobre la denuncia que realizó en la Fiscalía: “Ya hace 15 días lo puse en marcha con la Justicia, ya lo tiene la Fiscalía de delitos cibernéticos, se va a investigar, porque no puede venir cualquier persona y robar material de tu teléfono, es algo muy grave. Por otro lado, lo gravísimo es que hubo extorsiones y amenazas en vivo”.