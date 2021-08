Un conflicto entre vecinas terminó judicializado en Rosario ya que una de las mujeres asegura que su vida está en peligro, al igual que la de su familia ya que fueron víctimas de varios ataques.

La mujer vive en 27 de Febrero al 100 bis, aseguró que dos vecinas “me dicen que me tengo que ir porque me van a matar”. En diálogo con De 12 a 14, Esther contó que el martes una la amenazó personalmente y después le dejó una nota: “Andate sos boleta”.

Amenaza de muerte a una rosarina Rosario3

“Me amenazan personalmente, que me van a matar, van a violar a mi hija, van a incendiar la casa y que me tengo que ir porque van matar a todos los integrantes de mi familia”, detalló la mujer.

El conflicto se habría desatado porque Esther denunció a una de las acusadas por “vender alcohol clandestino”. Aunque al mismo tiempo aseguró que desde la Municipalidad de Rosario no hacen nada “porque ella tiene amigos municipales”.

“A la gente que le vende le pide que me agreda y me dice en la cara: ‘Te voy a hacer matar con esta gente que traigo’”, insistió preocupada. Al mismo tiempo aseguró que “todos tienen problemas” con ellas.

Ante la denuncia, personal policial realiza tareas de custodia en la zona cada dos horas ya que Esther aseguró que uno de sus hijos ya fue herido, le rompieron parte de la casa y el auto.