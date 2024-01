Científicos rosarinos exigieron la reincorporación de 50 trabajadores del Conicet despedidos

La Asamblea de trabajadoras y trabajadores de Conicet del Centro Científico Tecnológico (CCT) Rosario y ATE Rosario se concentraron este martes en el predio de La Siberia, situado en Ocampo y Esmeralda, para protestar por el despido de 50 trabajadores por decreto.

Los investigadores hicieron una singular manifestación que consistió en una radio abierta, actividades varias y una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los motivos de la protesta y reclamar por la reincorporación inmediata del personal despedido en el marco de un “ahogo presupuestario” impulsado por el Gobierno Nacional.

“En Conicet no sobra nadie, no somos casta, no son cargos ñoquis, es gente que labura y gente que necesitamos que hagan los trabajos administrativos pertinentes para el funcionamiento del organismo. Dar de baja estos puestos responde a una política de desfinanciamiento”, explicó Victoria Bona, becaria doctoral y licenciada de la Universidad Nacional de Rosario.

En conversación con Radio2, Laura Pochettino, que se desempeñaba en la Unidad de administración territorial, en Secretaría, y en Recursos humanos, dijo que supo de su despido a través del decreto: “Soy la única en Rosario junto con los otros 49″.

punto por punto: los reclamos de los científicos de conicet

Durante la jornada, los especialistas pidieron no sólo la reincorporación del personal despedido, sino también que se resuelvan 1.300 becas internas doctorales, las 300 becas internas de finalización de doctorado y las más 800 becas postdoctorales, además de los ingresos y promociones pendientes a la carrera de Investigador Científico y personal de Apoyo, ya evaluados y aprobados.

“Consideramos que estos despidos son parte de una política de paralización, vaciamiento y desguace del Estado y del Conicet en particular, impulsado por el gobierno nacional mediante un ahogo presupuestario, ya que para este año se prevé el mismo presupuesto que en 2023. Esto atenta tanto sobre nuestros derechos laborales como sobre la producción estatal de ciencia y tecnología”, destacaron los trabajadores del CCT Rosario al convocar a la protesta.