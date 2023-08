La directora del Conicet cruzó a Javier Milei: “¿Vamos a darle un pasaje a Ezeiza a los científicos?”

La presidenta del Conicet, Ana María Franchi, salió al cruce tras la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que aseguró que de llegar al sillón de Rivadavia privatizaría el Conicet.

La mujer aseguró que “la ciencia y tecnología son soberanía”, y que “no hay país desarrollado que no invierta” en ese sector.

”En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico en la Argentina y creó el kits de barbijos que se exportó y gracias a eso entraron divisas. Se crearon insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo”, aseguró la reconocida científica en declaraciones con Radio 10.

En este sentido, amplió que el desarrollo científico inicial “está en el Estado” y explicó que el trabajo de los científicos del Conicet “impacta en nuestras vidas todos los días”.

Franchi explicó que hoy que los desarrollos tecnológicos “tienen éxito porque no buscan productividad, sino mejorar la calidad de vida de la gente” y que lo han hecho en sectores como “salud, energía, construcción y medicina”.

”Nuestros investigadores trabajan con grupos de riesgo, mejorando la calidad de vida. En un futuro incierto tras el desarrollo de la inteligencia artificial vamos a necesitar gente capacitada”, amplió.

Además, la directora del Conicet explicó que la gente capacitada proviene de “las universidades públicas de todo el país” y se preguntó: “¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos para que se vayan?”.

Polémica tras los dichos de Milei: "El Conicet tiene que pasar a manos privadas" Foto: Instagram

Qué dijo Javier Milei sobre el CONICET

Luego de que el economista liberal obtuviera el 30% de los votos en las PASO y quedara posicionado como el candidato más votado, Milei recorrió los distintos estudios de televisión explicando sus propuestas de Gobierno.

En un intercambio con Jonatan Viale, el líder de La Libertad Avanza iba tachando todos los ministerios del Estado que eliminaría si fuese Presidente.

“Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado”, dijo Milei y agregó que el Conicet tiene que quedar en manos del sector privado.

Ante la afirmación del periodista que aseguró que va a “tener un despelote”, el economista aseguró: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien”.

Al ser consultado por los miles de investigadores y científicos cuyos salarios dependen del Estado, Milei puso en duda su utilidad: “¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?”. Y advirtió que “no se nota” su aporte en el desarrollo económico y el progreso social.

La respuesta de Filmus a Milei

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró que Javier Milei, “muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país”.

”Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología”, afirmó en declaraciones a Télam Radio.

De esta forma, el ministro se refirió a la propuesta de eliminar “varios” ministerios al considerarlos “curros”, entre ellos el de Ciencia, Tecnología e Innovación. Filmus respondió que no le llamó la atención las declaraciones, pero remarcó que, con ellas, demuestra “un desconocimiento total del área” y de las estadísticas.

”Hay que decir que el año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares”, apuntó.

Filmus agregó que “es el Estado el que, a través de organismos muy similares al Conicet ya ministerios de Ciencia y Tecnología, invierte seguramente sabiendo que esa inversión publica también tracciona la privada”.

”Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología”, subrayó.

Además, agregó que “la Argentina invierte muy poco” en estas áreas por lo que “ni siquiera es un argumento el tema del ajuste” ya que solo se destina el 0.31 porciento del PBI.

”Es un tema de fondo. Me gustaría saber en qué país del mundo no se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Nosotros articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar que no haya sequía como único camino para tener dólares”, concluyó Filmus.