Hace casi un mes, un nieto de Miguel Albornoz fue asesinado a balazos en barrio Ludueña. Este miércoles a la noche, el hombre de 74 años acusado de integrar una banda de narcotraficantes resultó herido tras un ataque en su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

“Caracú” sufrió lesiones en sus piernas como resultado de la agresión registrada a última hora de la jornada en Cullen al 1100 bis. Desde allí lo trasladaron para que recibiera asistencia médica y este jueves a primera hora la policía confirmó que se encontraba fuera de peligro.

El ataque contra el anciano en Empalme Graneros tuvo lugar a cuatro cuadras del sitio donde se produjo un triple crimen que involucró a otros integrantes de su familia. A principios de 2020, su hijo Christopher Albornoz (21) fue ejecutado junto a su pareja y su beba de un año en Génova y Cabal.

En aquella oportunidad, “Caracú” negó tener relación con el triple asesinato y rechazó las acusaciones en su contra dentro de la causa federal sobre venta drogas. “MI hijo era una excelente perosna y yo no soy narco. No tomo, no fumo, no consumo marihuana soy un pobre laburante”, afirmó.

La balacera de este miércoles ocurrió a casi una semana de un operativo que terminó con seis personas detenidas en busca de esclarecer otro homicidio más reciente. En este caso, la víctima fatal fue Jeremías Albornoz (24), nieto del hombre herido en su casa de Empalme Graneros.