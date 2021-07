La consagración de la Selección Argentina en la Copa América conmocionó a todo el país, pero en especial al churrero del barrio Acindar. El rosarino fue “bautizado” con un nuevo apodo: “Fideo” por su parecido con Ángel Di María, el héroe de la noche en el Maracaná.

“Hace mucho tiempo unos chicos me decían que me parecía al ‘Fideo’”, asegura Alejandro y admitió que al principio no sabía a quién se refería pero después de la consagración en la Copa América no había forma de que no supiera quién es. “La gente me empezó a decir que me parecía a Di María, que firme autógrafos”, contó en diálogo con Canal 3 Rosario.

Alejandro, el churrero que se parece a Ángel Di María. El Tres

El sábado todos los argentinos celebramos la consagración de Argentina y el gol de Di María fue clave para ese grito de desahogo. Esta semana las ventas y el pedido de fotos también aumentaron para Alejandro que hace 14 años que se dedica a vender churros y helados en Rosario.

“Buen churrero y buen amigo”, así lo definió una vecina, mientras que otra mujer comentó: “Lo camparé con una foto y el parecido está: el tabique, la sonrisa, las orejas, es muy parecido”. Es por eso que ahora lo llaman “Fideo, Di María o Dima”, cada vez que alguien quiere un churro.

Además, Alejandro comentó que en la casa lo cargaban con que hizo el gol de la Copa América, pero él solo atinó a reírse y señaló: “Pensaba con todo esto que se vive con la pandemia, que el fútbol argentino con la Selección le de una alegría a la gente, al país entero me parece espectacular”.