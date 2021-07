Marcel Polino reveló un problema de la intimidad de Amalia Granata. El conductor contó en Polino auténtico que a la Diputada santafesina “la abandonan las mucamas muy rápido”, y ella dijo cual es el motivo: “No todas tienen ganas de trabajar”

Granata se quejó de que el personal doméstico le “dura poco” y sostuvo que no sabe por qué le pasa: “Soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo”, comentó.

Amalia Granata junto a sus compañeros de Polino auténtico @amaliagranata | Instagram

En esta línea, Polinco contó que “incluso cuando tiene que venir acá, toca timbre en la casa de los vecinos para ver si le pueden cuidar a los chicos. No sé, se le van, Tiene como un karma con eso”. Si bien intentó quedarse callada, no pudo y dio su punto de vista: “Lo que pasa es que hay que trabajar y no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, parece que las que me tocan a mí, no tienen”.

Para cerrar el tema, la Diputada remarcó que ella necesita alguien que la ayude para poder seguir trabajando con normalidad: “Salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago ¡Necesito ayuda!”.