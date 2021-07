El jueves se llevó adelante una nueva sesión virtual en la Legislatura de Santa Fe y se desató una polémica por la participación de Natalia Armas Belavi no por lo que dijo sino por donde estaba al momento de votar: en su auto.

Natalia Armas Belavi forma parte del bloque al que pertenece Amalia Granata, Somos Vida y Familia. Al ser su momento de hablar el contexto en el que estaba encendió las alarmas: estaba desde el celular dentro de su auto. A pesar de que ella dijo que estaba estacionada desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial piden que sea sancionada.

Desde las organizaciones relacionadas a la seguridad vial también pidieron que reciba un castigo ejemplificador ya que consideran que la funcionaria estaba manejando cuando participó de la sesión. “Su proceder anti reglamentario atenta contra la vida propia y ajena”, remarcaron en un comunicado.

A pesar de que en el video se ve como Armas Belavi mira constantemente hacia el frente, como mirando el camino y la cámara se mueve, desde su entorno aseguran que la participación se dio desde el estacionamiento de un centro de salud a donde llevó a su hijo al pediatra.

“Estaba estacionado ya, no fue manejando en la calle ni avenida ni ruta, y fue circunstancial debido a que el presidente de bloque se retiró y tuve que manifestar nuestro voto en contra a esos AE, no tenía previsto participar. Tuve que llevar a mi hijo de 20 días a una consulta con su pediatra de urgencia”, detalló la Diputada en diálogo con Rosario3.

A pesar des esto desde Compromiso Vial fueron contundentes: “No toleramos, no naturalizamos, no admitimos la violencia vial en ninguna de sus formas”. Y llamaron a la reflexión a los todos los integrantes de la Cámara de diputados “quienes sin reparar en esta conducta de peligro, han avalado este accionar, al continuar la sesión y no haber realizado ningún tipo de observación ante semejante situación”.