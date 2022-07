Hace unos días, Benicio sufrió una descompensación que generó preocupación ante la necesidad de la donación de órgano, el cual tuvo que ser demorado por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Fisherton, por lo que el avión que trasladaba la salvación del niño no podía aterrizar.

Sin lugar a dudas, este pequeño tiene mucha fuerza para pelear ante cualquier batalla ya que su cuerpo resistió y pudo ser trasplantado en el Sanatorio de Niños de Rosario. Los médicos informaron que su evolución es favorable.

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), Ariel, el padre de Benicio contó que “sinceramente estaba muy muy delicado, estaba al límite”. Incluso, cuando salió de la cirugía ayer por la noche los médicos dijeron que “fue un milagro” que el niño haya podido aguantar en el estado que estaba.

Con respecto a la demora de la llegada del órgano, el hombre declaró que a ellos no les contaban nada “porque uno estaba en un momento de desesperación. Por un lado contento que había aparecido un órgano, pero a la vez preocupado porque no llegaba el órgano”. De todas formas, “en ningún momento se nos hubiese cruzado por la cabeza que no podían traerlo por el tema de la amenaza de bomba”, dice él.

Benicio necesita la donación de órganos urgente porque su situación cada vez empeora Foto: De 12 a 14

Benicio nació en la localidad de Humberto Primo, a 300 kilómetros de Rosario aproximadamente, por lo que la familia debe viajar constantemente. La cirugía para el trasplante se realizó el pasado domingo entre las 15 y las 23:30 hs.

Los problemas de salud de Benicio empezaron desde muy chiquito, “al mes de nacido tuvo una cirugía muy grande”, tuvieron que sacarle parte del colon. Dos años más tarde empezó con otras complicaciones, como dureza en el hígado e infecciones y “después de varios estudios realizados se le diagnosticó el síndrome de Caroli y dijeron que la única solución era un trasplante hepático”.

En primer lugar se programó un trasplante el 27 de mayo con la donación de la madre del pequeño, pero después de un mes la situación se complicó debido a una infección. El órgano dejó de funcionar completamente.

Así fue que el menor volvió a aparecer en la lista de emergencias a la espera de un nuevo donante, que apareció este domingo cuando Benicio estaba peleando por su vida.

Por último, Ariel agradeció a la gente y la difusión por “ese granito de arena que hace que mi hijo hoy esté con vida”, expresó.