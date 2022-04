Después de tres meses de preparativos, Cadena 3 Rosario lanzó este lunes su nueva programación con el regreso de Alberto Lotuf al aire como la principal novedad. “No pude despedirme porque no me dejaron”, afirmó el periodista sobre el conflicto en torno a su salida de Radio 2 y Canal 3.

En el inicio de un horario más amplio que el que tenía en la emisora principal del grupo Televisión Litoral, el “Turco” hizo una presentación extensa en la que prometió “un programa no sólo para las mayorías”. Dentro de ese plan sumó a buena parte del equipo de colaboradores con el que contó hasta fines del año pasado.

Cuando ya era un hecho su traspaso a Cadena 3, Lotuf fue el destinatario de críticas públicas de parte de Gustavo Scaglione, la máxima autoridad en la empresa de calle Godoy. Aunque no lo mencionó, el “Turco” respondió de manera indirecta y comentó sobre la comunicación: “Esta actividad no es solamente un negocio. Tampoco el deseo de tener poder para manipular a una ciudad o una provincia”.

Lotuf se fue de Canal 3 sin decir adiós y resta saber si retornará a la televisión de aire de Rosario.

En esta nueva etapa, el periodista dejó de lado la marca “A Diario” como nombre de su programa. También agradeció a los cordobeses por el acuerdo para su vuelta a la radio. “Me quedé sin trabajo y me lo dieron”, expresó.

El locutor y conductor rosarino negó que el traspaso se haya cerrado desde hace tiempo. En esa línea, aseveró: “Hace apenas unos días he firmado contrato”. Luego tiró un nuevo dardo hacia la zona oeste y apuntó que Cadena 3 abre “otro lugar de expresión que en esta ciudad y esta provincia se había achicado, por no decir otra palabra”.