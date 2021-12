Luego del dictado de falta de mérito para Fabián Gianola por dos acusaciones de abuso sexual, la defensora del actor en otra causa impulsada por Griselda Sánchez dijo este lunes que la denuncia tiene “poco fundamento”. De esta manera negó la acusación por parte de la mendocina.

La abogada rosarina Évelyn Andreozzi aclaró que todavía no tuvo acceso al expediente judicial en Buenos Aires. No obstante, afirmó que hasta el momento “no se encuentra especificado el tiempo y lugar de los hechos” que se investigan.

“Esto pasó hace mucho tiempo. Él dice que no ha tenido contacto físico con esta chica. Sí han estado en un sketch, pero no más que eso”, comentó la letrada en referencia a Sánchez. A continuación aseguró que “no hay ningún elemento” que pruebe el delito abuso sexual simple.

Andreozzi afirmó que Gianola “no es un abusador serial”. Por el contrario, aseveró que “trata muy bien a las mujeres”. Luego planteó que su cliente es víctima de una “catarata de hechos mediáticos” e incluso deslizó que existe un interés económico de parte de quienes lo acusan.

Aunque distinguió que no hay sospecha de un pedido de dinero por parte Sánchez, la abogada sostiene que en otros casos hay antecedentes de un intento de extorsión. Ante la consulta de Canal 3, recordó que el actor lleva “mucho tiempo” recibiendo cartas documento y mencionó otras acciones de las denunciantes para solicitarle dinero.