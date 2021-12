Cada vez son más las famosas que salen a hablar sobre las denuncias contra Fabián Gianola por abuso sexual. Ahora, Andrea Guidone fue quien en un diálogo con “A la tarde” (América), contó cómo fue trabajar con el actor cuando intepretaron “Sé infiel y no mires con quien” en 2014.

Andrea Ghidone y Fabián Gianola en "Sé infiel y no mires con quién" (2014). Foto: Ciudad Mag

“Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación”, comenzó relatando y agregó: “Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía”.

Se espera la decisión de la jueza si procesa a Fabian Gianola.

Aunque no detalló las situaciones incómodas que pasó, la vedette uruguaya indicó: “Salir a hablar me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar”.

Qué dijo Fabián Gianola en su declaración

En la primera citación el actor se negó a declarar, pero Gianola presentó este martes un escrito de 26 páginas, al cual tuvo acceso Infobae.

En primer lugar hizo hincapié en Fernanda Meneses, la actriz que realizó su denuncia en 2018 y que aunque fueron amigos más de dos décadas, recién cuando comenzaron a trabajar juntos él habría abusado de ella.

Fernanda Meneses denunció a Gianola en 2018.

“Quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por la Sra., Fernanda Meneses como los descriptos por la Sra. Marcela Viviana Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, comienza diciendo.

Lejos de asumir responsabilidad, el actor expresó que Fernanda podría estar transitando una enfermedad psiquiátrica y que estas personas “buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral”.