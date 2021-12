La pobreza y desocupación en Córdoba no son sólo cifras, sino que detrás de ellas hay una persona en condiciones de supervivencia. Y este es el caso de una familia de la localidad de Río Primero, que viven en una situación de precariedad absoluta, donde tuvieron que construir una vivienda con una silo bolsa y otros elementos.

La historia fue dada a conocer por el medio La Coope Arroyito, que precisaron que en el lugar viven cuatro personas: Claudio Juárez, su esposa y sus dos pequeñas hijas, de tres y un año. Según explicaron, la construcción está hecha con silo bolsa y algunos palos.

La familia pide por trabajo. Foto: La Coope Arroyito

“De la Muni me mandaron ahí nomás al SENAF para sacarme las nenas, pero yo las tengo bien. Ellos están pendientes para sacarme las criaturas, y eso es algo que no voy a permitir. Yo quiero conseguir un buen trabajo, entregué currículums pero nadie me llama y eso me duele por mis hijas. Yo no quiero vivir así, quiero darle lo mejor a mi familia”, dijo el joven al medio antes mencionado.

La familia está sobrevive a través de “changas”, ya que ninguno de los dos mayores cuentan con un trabajo. Juárez aseguró que desde el Municipio se le prometió un terreno y vivienda, pero nada de eso se cumplió.

“Hace dos meses que estoy pidiendo ayuda a la Municipalidad y me tienen con chamuyo. Yo tengo una familia, con una nena de tres años y otra de uno”, lamentó Juárez. Por eso, piden por la solidaridad de los vecinos para que puedan acercar pañales y mercadería, contactándose al 3574 43-4873.