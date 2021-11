El gobernador Juan Schiaretti había anunciado que se pondría “la campaña (para las elecciones legislativas) al hombro” y cumplió. Este martes fue entrevistado por el programa Voz y Voto y allí habló sobre la gestión del presidente Alberto Fernández, la relación del PJ cordobés con el kirchnerismo y Cambiemos y también sobre los índices que ponen a Córdoba como una de las provincias con mayores tasas de pobreza del país.

En primer término, Schiaretti consideró que la relación del Gobierno provincial con el nacional es “correcta”. “Nosotros siempre garantizamos la gobernabilidad, y es por eso que le votamos leyes a Macri y ahora a Alberto Fernández”, reconoció el mandatario en clara respuesta a los ataques que recibe por parte de Cambiemos. Y remató: “Cuando hubo que enfrentar a los K, lo hicimos nosotros, cuando otros miraban para el costado”.

Aun así, remarcó que su relación con Alberto Fernández es “cordial”. “No se puede confundir lo institucional con lo político y lo político con lo personal”, reflexionó.

En este marco, Schiaretti evitó opinar sobre la gestión del presidente aunque explicó: “si yo hubiera creído que la solución era el kirchnerismo, me hubiera sumado. El peronismo de Córdoba nunca fue parte del kirchnerismo y tampoco en las elecciones presidenciales del 2019″. Aunque sí reconoció que lo sorprende “el poder” de Cristina Fernández. “Nunca vi que el vicepresidente que tenga más poder que el Presidente. Es una situación inédita en nuestro país (...) Lo que realmente deseo es que la situación no se desbarranque”, aseguró.

Los rumores de candidatura presidencial a 2023 y la de Martín Llaryora a gobernador

Mucho se habló en el último tiempo de un trabajo del PJ cordobés para instalar a Juan Schiaretti como posible candidato a presidente para 2023, el Gobernador se encargó de bajarle el tono en diferentes oportunidades a esos rumores y en esta entrevista no fue la excepción.

“No me molesta que me pregunten por mi futuro político, pero hay muy buenos dirigentes en el peronismo, y también de otros partidos, en el interior. Yo me preocupo por gobernar Córdoba”, afirmó.

Y continuó: “Lo que sí digo es que para 2023 hay que construir algo distinto, para no tener esta visión desde el puerto sobre el país. De lo contrario nos va a pasar como el kirchnerismo y Cambiemos que han gracasado”.

A su vez opinó sobre la posible candidatura de Martín Llaryora como gobernador. “Es indudable que la ciudad está mejorando en relación con dos años atrás. Creo que después del doctor Martí no hubo intendentes que estuvieran a la altura de lo que pedían los habitantes de la Capital. Es indudable que ahora tenemos una gran colaboración de parte del intendente. Respecto de 2023, siempre digo que cuando alguien es elegido para una función y está pensando en qué cargo ocupará más adelante, seguramente no hará ninguna de las dos cosas bien. En Córdoba ya pasó. Hubo intendentes que llegaron y enseguida pensaron en llegar a la gobernación. Así les fue. Y no voy a dar nombres”.

Inseguridad y pobreza en Córdoba

El mes pasado se conoció un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el que se indicaba que el 46,6 por ciento de los cordobeses vive en la pobreza.

“El responsable de la pobreza es el Gobierno Nacional. La pobreza no baja, porque los distintos gobiernos se vienen equivocando desde hace 10 años. En Córdoba, el año pasado por la pandemia, una parte importante de quienes trabajan por cuenta propia o en las economías regionales se quedaron sin ingresos. Eso seguramente impactó, porque la economía de Córdoba creció, sobre todo en la agroindustria, la industria, pero es indudable que el sector servicios se vio afectado”, arrancó Schiaretti.

Y profundizó: “La otra cuestión es que Córdoba es la provincia que menos empleados públicos tiene por habitante, y eso seguramente también impactó en los niveles de pobreza. Acá no hay subsidios encubiertos con empleados públicos. Las políticas económicas nacionales son las responsables de generar pobreza. Lo mismo pasa con la inseguridad. Cuando me dicen que aumentó la inseguridad, es porque hay pobreza y marginalidad, que dependen de la política económica nacional. Esto no es una excusa para que los gobernantes nos quedemos con los brazos cruzados”, consideró Schiaretti.

Mientras que sobre la inseguridad declaró: “¿Cómo se combate el delito? Teniendo la cantidad adecuada de policías, instruyendo y formando bien. Por eso cambiamos el plan de estudio de los policías. Equipándolos e incorporando la tecnología para combatir el delito. Esas son las cuatro cuestiones en las que estamos trabajando de manera permanente en Córdoba”.

Otras frases de Schiaretti

Control de precios . Es difícil, muy difícil, creer que un carnicero de Villa Azalais o un almacenero de Villa El Libertador sean los responsables de la inflación. Es muy difícil. Yo creo que los acuerdos de precios tienen efectos durante un tiempo, pero mientras usted toma las medidas para reducir la inflación. Sólo por un tiempo limitado. Hay dos medidas que son claves. Una es la Ley de Defensa de la Competencia, para evitar los monopolios. Y hay hay que tener coraje para hacerla: abrir la economía, para que quienes aumentan los precios tengan una competencia externa.

Epec y el costo de la energía eléctrica. Epec tiene superávit y está pagando el Impuesto a las Ganancias, por primera vez en muchos años. Que sea estatal no significa que tenga que dar pérdidas. Sobre el costo del servicio, nos permite estar en equilibrio. Además, Epec está haciendo obras, junto a las cooperativas, para que no falte energía. Sin que la Nación nos dé un peso, acompañamos la expansión que están haciendo las empresas. Todas las obras que hacemos desde la Provincia apuntan a mejorar la calidad de vida y a apoyar a la producción.

Caja de Jubilaciones. Tenemos una ley, impulsada desde Córdoba, que establece la obligación de pagar a las provincias que no transfirieron sus cajas el equivalente a lo que la Nación pagaría en jubilaciones si se hubieran transferido las cajas. Si la Nación cumple eso, vamos bien. El déficit es totalmente manejable. El tema previsional es un tema mundial. Por ahora en Córdoba no estamos pensando en ninguna otra reforma previsional. Nosotros esperamos que la Nación cumpla la ley. Y si no lo hace, le vamos a hacer juicio. Vamos a presentar una cautelar y se lo vamos a ganar, como ya lo hicimos en la Corte. Por eso estoy totalmente tranquilo.