En campaña a pleno, el gobernador Juan Schiaretti encabezó este sábado un acto en la Sociedad Italiana de Marcos Juárez, acompañando a la candidata a senadora de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo. Y persistió en sus críticas al kircherismo y a Juntos por el Cambio, a 15 días de las elecciones legislativas.

//Mirá también: Schiaretti en campaña: su posible candidatura en 2023 y la grieta entre kirchnerismo y Cambiemos

“Es hora de cambiar la mirada unitaria del manejo de la patria, y se necesitan legisladores que defiendan a Córdoba”, expresó Schiaretti. Y endureció su discurso: “El fracaso de Cambiemos permitió que volviera el kirchnerismo, que ahora vuelve a fracasar”.

//Mirá también: El precio del gas en Córdoba: desde Enargas acusan a Schiaretti de usar “datos falsos”

“Ninguno de esos espacios habla de economía porque fracasaron y no hablan de los privilegios de Buenos Aires, porque no les conviene políticamente”, esgrimió Schiaretti. Y planteó: “Les pido que no voten ni al Frente de Todos ni a Cambiemos. Voten por la sensatez, por el partido de Córdoba, por Hacemos por Córdoba”.

El gobernador Juan Schiaretti encabezó un acto en Marcos Juárez, junto a la candidata Alejandra Vigo (Prensa Hacemos por Córdoba).

Para finalizar: “Va siendo hora de que nos sentemos a diseñar las políticas públicas para que se acabe el flagelo de la inflación, la pobreza y la miseria, y se deje de castigar a la producción y se subsidie al empleo. Córdoba tiene mucho para aportar y en la mesa después del 14 de noviembre se sentarán los legisladores y también las provincias”.

Privilegios

Por su parte, Alejandra Vigo reiteró las propuestas centrales para que los subsidios a los servicios públicos se distribuyan por ley y la baja gradual de retenciones. Señaló que a ninguno de los candidatos de los extremos de la grieta avala estas propuestas “porque a ellos no les conviene: sus jefes políticos no van a permitir que Caba y Amba dejen detener estos privilegios”.