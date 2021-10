El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti visitó la localidad de Monte Maíz y, en diálogo con la prensa, reforzó su postura sobre la diferencia de tarifas de los servicios públicos, en el país. En este sentido, el representante aseguró que esta desigualdad es responsabilidad del Frente de Todos.

“Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas”, dijo Schiaretti. Y apuntó contra Cristina Fernández: “Y lo que la vicepresidenta no dice es que todos los subsidios se los lleva el Amba”; y agregó: “Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”.

En este sentido, el gobernador aprovechó para añadir: “Que sepa la vicepresidenta, que sepan las autoridades nacionales que en Córdoba no nos vamos a callar. No vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por 76 mil millones de pesos, que es lo que le deben Edenor/Edesur, que atienden en el Amba, al que vende la energía (por Cammesa)”. Y precisó: “Vender y no cobrar significa subsidios. Acá y en cualquier parte del mundo”.

Diferencia de tarifas por mismo servicio

El cruce surge luego de que trascendiera que la provincia de Córdoba paga, hasta un 70 por ciento más, las tarifas de servicios públicos, tales como el agua y la energía eléctrica.

Bº Poeta Lugones (Cba): $ 3.390,30. Cobró Epec por 253 kWh en el mes. Mismo importe, pero con 70% menos de consumo.

“Las boletas de agua y de luz (del Amba) quedan a precios irrisorios al lado de lo que pagan los usuarios del interior del país, cuyos gobiernos y distribuidoras locales no han podido sostener con recursos propios el aumento cero”, había confirmado La Voz en un artículo que compara las boletas y los precios de ambos distritos.

