La Secretaría de Energía de la Nación salió este domingo al cruce de un informe que publicó La Voz sobre la “la diferencia tarifaria” que existe entre Amba y Córdoba en el pago de energía eléctrica. Y señaló que “responde estrictamente a una decisión de la propia Epec, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas”.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la Secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez, aseguró que, a través de Cammesa, la energía tiene el mismo precio en todo el país y que el Gobierno nacional “hace un gran esfuerzo para que el sector económico acompañe la recuperación de nuestro país propiciando tarifas accesibles”. Desde el Gobierno de la Provincia, vino la réplica de Fabián López, ministro de Servicios Públicos.

Desde el Gobierno Nacional responsabilizaron a Epec por las tarifas.

En la nota de La Voz se detalla que los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y área metropolitana atendidos por Edenor y Edesur pagan en la categoría más económica (la TR1-1, que consume hasta 150 KWh al mes) $ 3,035 el kilovatio, antes de impuestos. La categoría más alta, en la otra punta, paga $ 3,82. En Córdoba, los clientes de Epec que más barato pagan abonan $ 6,366 el kilovatio. El más caro está en $ 13,66. La diferencia va del 108% al 258%.

Réplicas

Este domingo, a 21 días de la campaña, el ministro Fabián López contragolpeó: “En su tuit, Energía no desmiente el fondo de la cuestión, es cierto que es facultad de la Provincia fijar tarifa, pero estaría bueno que la misma situación rigiera para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad de Buenos Aires”.

“Acá rige algo que no rige en el Amba: Córdoba fija su tarifa y en el Amba no porque allí tienen el choclo de subsidios de la Nación que no tenemos las provincias”, aclaró el Ministro, de cuya cartera depende Epec.

El ministro Fabián López, funcionario de Juan Schiaretti, cruzó a Nación.

Recordó que, a instancias de las provincias, en la gestión de Mauricio Macri se había avanzado, porque Edenor y Edesur pasaron a órbita de un ente metropolitano, con participación de Caba y de PBA. “Pero una decisión extrema de este Gobierno Nacional fue dar marcha atrás con todo eso”, apuntó.

“Edenor y Edesur le deben 73.900 millones de pesos a Cammesa, o sea que las mismas empresas que dependen de ellos mismos le deben al sistema. Es un rulo que se les terminará perdonando. Así es fácil tener la tarifa barata, porque en definitiva la terminamos pagando entre todos”, cuestionó el funcionario del gobierno de Schiaretti.

Y en su cuenta en Twitter añadió: “Además de estos subsidios encubiertos e indirectos, ambas prestadoras privadas reciben asistencias de diversa índole por parte del Estado Nacional, no siempre transparentadas. Lo más justo y federal sería que Nación se retire d la regulación de EDENOR y EDESUR y por lo tanto las tarifas de AMBA las fijen CABA y PBA, como en el resto del país. O sea, eliminar privilegios para AMBA”.