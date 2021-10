La polémica por la diferencia tarifaria que hay entre el Area Metropolitana de Buenos Aires y Córdoba sigue en aumento y el que salió a hablar este martes fue Luis Juez. El senador nacional y candidato a senador por Juntos por el Cambio criticó la gestión del gobernador Juan Schiaretti y su estrategia de campaña a días de las elecciones Legislativas, el 14 de noviembre.

“Hace 23 años está gobernando Schiaretti, ¿recién ahora viene a descubrir la terrible inequidad que tiene la Argentina con respecto al Amba?. No hace falta que se meta de esa manera porque se va al pasto. La verdad con todo el respeto que le tengo al Gobernador pareciera que nos toma el pelo a todos”, arremetió Juez en declaraciones a “Aquí Petete”, por Radio Mitre.

“Estos 18 meses los diputados de Schiaretti votaron todo lo que el kirchnerismo le pidió. A 20 días de la elección quieren diferenciarse. No es que la luz aumentó ahora por los subsidios”, agregó Juez.

A su vez, volvió a apuntar al tema subsidios: “Hace veintipico de años que nos vienen discriminando. Córdoba es la provincia más cara. Me parece una maniobra poco inteligente y un manotazo de ahogado”, profundizó.

Por último, aseguró que Juntos por el Cambio representa la única fórmula contraria al kirchnerismo. “A los que les gusta lo que están haciendo Cristina y Alberto, tienen sus candidatos. Los que no están de acuerdo con todo esto y no les gusta estamos Juntos por el Cambio, no hay otra opción. Schiaretti es como Facundo Cabral ‘no es de aqui ni de allá’. Los que están al centro y quieren hacerse los pícaros terminan haciendo el ridículo”, enfatizó Juez.

Y concluyó: “Después de 23 años no podés descubrir la distorsión de subsidios. En medio de la campaña electoral pareciera que todo sirve”.