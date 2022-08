De ser fan de Crepúsculo, a trabajar con su productora y fundar su propia empresa en Hollywood: quién es la santacruceña Kathy Schenfelt

Kathy Schenfelt (28) siempre tuvo en claro a donde iría. Su pasión por el espectáculo y el cine la llevaron a crear una cuenta de Twitter de fanáticos de las sagas de “Crepúsculo”. Tuvo tanto éxito que capturó la atención de Summit Entertainment, productora de la película, y la contrataron siendo una adolescente.

Kathy Schenfelt es oriunda de Río Gallegos y desde allí cuando tenía 16 años logró trabajar junto a Hollywood. Foto: Revista Pronto

Mientras iba a la secundaria en Río Gallegos, ciudad de la que es oriunda, trabajaba para cumplir su sueño: irse a vivir a Los Ángeles, lugar en el que reside hace ya seis años. Hoy, tiene su propia empresa, representa a famosos y colabora con importantes marcas del mundo.

Conocé más sobre Kathy Schenfelt: charla exclusiva con Vía País

- Trabajás desde muy chica con grandes artistas y fundaste tu propia empresa, ¿cómo vivís todo esto teniendo 28 años?

Se siente demasiado en poco tiempo. Con 28 años parece que tuviera 50 porque vengo trabajando desde los 16 y siempre sale algo más, nuevas metas, nuevos desafíos. Si bien está bueno que haya tenido tanta experiencia desde tan chica, a la vez se hace difícil manejar en lo que es personal.

- ¿Sabés cuándo parar un poco o es trabajo constante?

Acá la mentalidad es muy de trabajar todo el tiempo y no parar. Al ser argentina, soy más de tomarme vacaciones, pero mis colegas y amigos americanos no paran nunca. Sin embargo, acá hay otro tipo de beneficio que por ahí no hay en Argentina, sobre todo en esta industria, así que creo que ese sacrificio vale la pena igual.

Kathy Schenfelt, la joven de Río Gallegos que llegó a Hollywood. Foto: Revista Pronto

- ¿Cómo te diste cuenta de que querías dedicarte a esto?

Siempre me gustó el tema de la farándula y el espectáculo. Cuando tenía 12 o 13 años decía que quería ser actriz o directora de cine. A los 15 y 16, me di cuenta de que detrás de escena había un montón de cosas para hacer y eso me dio el empuje.

Cuando empecé a trabajar con marketing digital era todo en cine y me encantaba porque estaba haciendo las películas de “Crepúsculo” y los “Juegos del Hambre”. Fue una experiencia re linda porque siendo de Río Gallegos, una ciudad bastante chica, hizo darme cuenta de que igual lo podía hacer. Siempre supe que quería venir para Estados Unidos y esa iba a ser la meta.

- ¿Tuviste miedo en algún momento miedo al fracaso?

Siempre y creo que va a estar siempre. Si vos me preguntabas con 10 años a qué le tenía miedo y yo decía al fracaso porque para mí lo peor que podría pasar era llegar a los 80 años y tener que contarles a mis nietos que tenía un sueño y que por miedo no lo pude llevar a cabo. Cada vez que he tenido un desafío, que pasó algo y que costó mucho, en esos momentos lo intenté.

- ¿Qué le dirías a la Kathy de los 16 años?

Le diría que siga haciendo todo lo que está haciendo, que realmente van a haber frutos y le va a ir diez veces mejor de lo que puede imaginar.

- ¿Cómo te ves en un futuro?

A nivel profesional espero poder seguir creciendo. Me gustaría abrir una sede en Europa. En lo personal, también espero seguir creciendo, viajando, disfrutando la vida al máximo y poder ver a mi familia pronto que hace bastante que no los veo.

-¿Tenés pensando trabajar en Argentina?

La economía hoy por hoy, como está en Argentina, no da pie a este tipo de empresa y creo que tendría que haber un gran cambio económico para que esto sea viable. La cantidad de dinero que se maneja acá para este tipo de servicios es algo que en Argentina es imposible.

A los 28 años fundó su empresa y se convirtió en directora ejecutiva. Foto: Instagram/@katschenfelt

- En una entrevista mencionaste que el mercado en Estados Unidos es muy machista, ¿creés que es un prejuicio hacia las mujeres sudamericanas?

No, creo que es con mujeres de donde sea. A mí me sorprendió mucho, sobre todo porque se supone que Estados Unidos es un país avanzado, cuando me enteré de que vos podés tener el mismo cargo, la misma cantidad de experiencia, pero por ser mujer ganás menos.

