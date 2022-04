Denise Cirulli, conocida en las redes como Denu422, tiene 17 años y es furor en TikTok, la plataforma que comenzó a utilizarse en plena pandemia cuando el mundo entero se encontraba en confinamiento. Ella, al igual que otros jóvenes, creó un perfil y comenzó a subir videos, pero nunca imaginó todo lo que vendría después.

Denu Cirulli, la adolescente que es furor en Tik Tok. Foto: Instagram/@denu

“Comencé en pandemia porque estaba aburrida, no le dije a nadie y subí un video. Me sorprendió que había logrado mil vistas, ya que era el único y no tenía seguidores”, expresó la adolescente en diálogo con Vía País.

Sin embargo, hay uno con el que llegó a ser primera en comedia a nivel mundial, el cual obtuvo 84 millones de visitas. “Cuando mi video se hizo viral no lo podía creer porque fue al tercer día de tener la cuenta, fue una locura y así seguí. Comenzó a irme bien y llegaron los seguidores de otros países”, indicó.

Actualmente, Denu tiene 2.9 millones en la aplicación china y 35 mil seguidores en Instagram, pero no solo es exitosa en redes. Cantante, modelo y actriz, el arte lo lleva en los genes. Es que su madre, quien la ayuda y aconseja, es directora de cine independiente en Saladillo, ciudad en la que viven.

“Mi mamá me acompaña en todo porque ella es directora de cine y está muy ligada al arte, y mi hermana de vez en cuando aparece en los videos. Por otra parte, mi abuela, como por ahí no entiende mucho, a veces aparece en los vivos y habla como si yo estuviera sola”, contó entre risas.

-¿Te resulta difícil generar ideas para crear contenido o lo manejás con naturalidad?

Al principio subía cantidad de videos porque estaba todo el día en mi casa y tenía tiempo para crear, ahora que ya volvimos más o menos a la normalidad y como yo voy a un colegio técnico de doble turno, por lo general suelo hacer videos los fines de semana.

La verdad es que cualquier momento que encuentro libre lo uso o para las redes o para todo lo que es actuación y canto.

-¿Qué es lo que estás haciendo con respecto a la actuación?

Ahora estamos grabando videoclips, se viene bastante material musical. “Reggaetón” lo hice sin ayuda y ahora estamos preparando con un grupo enorme de gente que sabe un montón, esperemos ir mejorando e ir avanzando.

Después de hacer covers, la influencer lanzó en mayo de 2021 su primer single “Reggaetón”, el cual tiene más de 100 mil reproducciones en YouTube.

-¿Has recibido hate en las redes sociales? ¿Cómo enfrentás eso?

Sí, obvio. Lo que suelo hacer es tratar de ignorarlo aunque a veces no se puede, las redes sociales son así. Ahora te tiran hate y mañana te aman es así. Hay que tratar de enfocarse en los buenos comentarios porque si te vas a enfocar en los malos no tiene sentido.

-¿Cuáles son tus planes para cuando termines el secundario?

Pienso terminar la secundaria y estudiar algo relacionado a lo químico, nutrición o dermatología, pero sí seguir con lo artístico sí.

-¿Tenés algún artista que sigas y sea tu inspiración?

Tini Stoessel es una de las artistas a la que yo sigo desde que tengo ocho años, María Becerra que empezó siendo YouTuber y ahora es cantante, y Tiago PZK que también es de barrio digamos y que hoy es uno de los artistas más escuchados.

