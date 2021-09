En la mañana de este viernes, se dio a conocer por la propia voz de Alicia Kirchner, que aceptó la renuncia del Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez. Fue ella misma quien se lo confirmó a los demás ministros.

//Mirá también: Alicia Kirchner pidió la renuncia del gabinete de Ministros tras la derrota en las PASO

La confirmación la realizó la gobernadora de Santa Cruz en el marco de una mesa de trabajo del Gabinete Provincial que se lleva adelante, en la Casa de Gobierno de la provincia, donde la funcionaria anunció que aceptó la renuncia presentada por Álvarez y deja su cargo como Jefe de Gabinete de Ministros a partir del día de la fecha.

Sobre esto, Kirchner agregó: “Estoy segura que desde el lugar que te toque, seguirás realizando tus aportes porque la provincia lo necesita”.

Por su parte, el ahora ex jefe de Gabinete de Santa Cruz aclaró: “No es momento de palabras sino de acciones, dejo un cargo pero no abandono un proyecto político en el que creo, siempre me van a encontrar del mismo lado de la vida. Acepto y valoro cada decisión de la gobernadora Alicia Kirchner a quien admiro y quiero”.