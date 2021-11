Nadie está controlando los precios congelados en la ciudad de Río Cuarto, de acuerdo a lo expresado desde distintos comercios de la ciudad y la Defensoría del Pueblo, donde aseguran que la realidad es muy distinta a lo que se ve desde Buenos Aires, por televisión.

Tras la imposición de los precios de casi 1.500 productos por orden del Gobierno de la Nación, en el “Imperio” advierten que no ocurre lo mismo que en otros municipìos de la Argentina ya que no hay ninguna entidad ni oficial o política que se haga presente en los negocios para revisar los precios en las góndolas.

Sobre el tema, el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, sorprende al confirmar que no han recibido comunicación desde el Gobierno central: “Podríamos hacer un relevamiento pero tendrían que darnos las facultades necesarias porque si no, si hay una infracción, no podemos conminar a nadie”, comentó a Puntal.

Seguidamente reveló que “actualmente no estamos en la situación de emergencia sanitaria que generaba la pandemia y debería producirse una disposición nacional para que hagamos los relevamientos”, señaló.