Al igual que otras entidades relacionadas a industria y comercio, la Federación Comercial de Córdoba tampoco ve con buenos ojos los precios congelados por resolución del Gobierno Nacional y resalta que esa experiencia ha sido fallida en reiteradas ocasiones en la Argentina: " sabemos que esto ya se ha aplicado en otras oportunidades y que no da resultado”, dijo el vicepresidente primero, Javier Damiano.

Sin rodeos, el comerciante sostuvo que “la Federación tiene la misma posición que las otras instituciones. El tema del control de precios para nosotros no es nada nuevo”, recordó y agregó: “Los que tenemos muchos años en la dirigencia sabemos que esto ya se ha aplicado en otras oportunidades y que no da resultado”, opinó en diálogo con Puntal AM!

La inflación, el problema de fondo

En una opinión que sintoniza con el consenso del sector comercial, enfatizó que “el congelamiento del precio no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo ya sabemos cuál es: desde hace mucho tiempo y de varios gobiernos para atrás venimos teniendo un problema muy grande que se llama inflación”.

Seguidamente, expresó que “hasta ahora no hay gobierno que haya podido domar la inflación y en este momento el tema se agrava porque estamos en un período electoral en el cual el gobierno ha decidido emitir mayor cantidad de moneda para poner en el bolsillo de la gente y eso va a tener impacto”, advirtió.

Por último reiteró críticas al Gobierno central y dijo que “pedirles a los empresarios de la parte alimentaria que ellos resuelvan el problema con un control de precios y por 90 días cuando en este país no se sabe qué va a pasar mañana va a ser de muy difícil cumplimiento”, señaló.

“Cada productor de alimento tiene su propia composición de costos y ahí nosotros no nos podemos meter. Tendríamos que sentarnos todos los actores para diseñar el país que queremos”, finalizó.