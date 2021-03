Otro padre incumplidor se expone a una severa sanción que le impedirá conducir vehículos, como ya ha sucedido en fallos anteriores en tribunales de Río Cuarto y la ciudad de Córdoba, según la decisión de un magistrado en La Carlota.

La sanción pende sobre un padre incumplidor que adeuda cuota alimentaria desde 2018 y sobre el que no se puede trabar embargo ya que no tiene propiedades registradas a su nombre y trabaja “en negro” con su camión, contaron voceros judiciales a Sur Cordobés.

Así las cosas, mediante una resolución, el Juez Rubén Alberto Muñoz, aplicó “sanciones conminatorias”, a este padre que tenía un acuerdo de pago de alimentos para sus dos hijos y nunca cumplió.

Sobre la decisión del juez, Damián Petrone, abogado defensor de la madre en representación de los menores indicó que “el hombre trabaja como camionero en negro, entonces el juez concretamente dispuso que si en 10 días no paga lo que debe con intereses, se hace pasible de sanciones”, dijo en alusión a que le quitarán la licencia de conducir si no cumple.

Seguidamente, Petrone comentó que la resolución se basa en que “al no tener bienes a su nombre ni trabajo registrado, como hacen muchos padres incumplidores para no pagar, no pudo trabarse embargo para cobrar de manera compulsiva”, relató.

En la decisión del juez se destaca la orden de “suspender la licencia de conducir; particular y profesional; que le haya sido otorgada por la Municipalidad u otra y prohibir su renovación, hasta tanto acredite el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y garantice las futuras”.