Desde hace mucho tiempo la problemática de la tracción a sangre viene siendo algo gravitante en la ciudad de Resistencia, se pueden ver día a día muchísimos carros por toda la ciudad que explotan a los caballos para lograr su cometido, algunos inclusive llegando desplomarse en la vía pública.

A tal punto de importancia llegó éste tema, que en las elecciones del año pasado para elegir intendente de la ciudad, se realizó en paralelo un referéndum sobre si debía continuar ésa modalidad de trabajo o no, ganando ampliamente el NO. Pero pasado ya un año y medio de esto, no hay respuestas y menos algún tipo de proyecto para suplantarlo.

Desde la fundación cómo también desde otras ONGs protectoras de animales se trató de dialogar con el intendente, Gustavo Martínez, con el presidente del Concejo, Agustín Romero y también con demás concejales de la ciudad, pero todos o no han contestado, o se lavaron las manos.

A menudo se puede ver como la Fundación Libera Chaco difunde imágenes con los caballos maltratados.

Desde el Municipio de Resistencia no se desarrolló aún ningún tipo de proyecto para solucionar ésta problemática. Fundación Libera Chaco | Fundación Libera Chaco

«Nos preguntamos, ¿Dónde está el gobierno, el municipio, la cede de «carreria», los «movimientos sociales» a favor de ésta barbarie y otros organismos encargados para éstos casos? ¡Ya que cuentan con sus veterinarios y recursos que la sociedad con sus impuestos abarcan! ¡No actúan ni cumplen con sus oficios! Además de que no muestran una posición en contra de la TAS, tampoco dan medios de asistencia y por supuesto que son cómplices con solo guardar silencio. Ninguno de estas «organizaciones» publicas nos apoyan, pero nosotros tenemos que salir a ayudar a los despiadados e inhumanos que día a día apagan la luz de éstos seres 😢, ni hablar de los gastos que nos llevan y que pueden ser destinados a los tratamientos de los rescatados. Por supuesto que todo lo hacemos por el animal», reza una parte de un posteo que realizaron hace un tiempo en sus redes sociales.

La fundación busca generar conciencia en la sociedad. Fundación Libera Chaco | Fundación Libera Chaco

Esperemos que éste tipo de visibilización ayude a encontrar una solución a un problema que ya lleva años.