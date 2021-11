En medio de la gira que está haciendo con su Cumbia 420 por todo el país, L-Gante llegó a Resistencia donde fue recibido por una multitud de fanáticos pero no todo fue color de rosas: le prohibieron la entrada a un shopping y lo cuestionaron por mostrarse con la camiseta de Chaco For Ever y Sarmiento.

El joven cantante intentó ir a un shopping de la capital chaqueña pero no lo dejaron entrar, ¿por qué? Se olvidó el tapabocas, algo que es de uso obligatorio y sobre todo en espacios cerrados y concurridos como los centros comerciales.

L-Gante y un olvido que le causó dolores de cabeza en Resistencia.

L-Gante intentó solucionar este percance usando una camiseta de Chaco For Ever en la cabeza, pero aún así no lo dejaron ingresar. Al usar esta casaca, los hinchas forevistas saltaron de alegría pero los simpatizantes de Sarmiento saltaron en contra. Según detalló Sergio Nazer, productor de la gira, la remera se la regaló un fan.

A la espera de su show en el estadio Centenario, L-Gante fue de visita a un hogar de niños para charlar con ellos y hacerlos pasar un grato momento frente a este artista que viene creciendo día a día.

Y a la hora de salir a escena, el artista subió a cantar sus hits con la camiseta de Sarmiento: “Bien ahí, con la que me faltaba”, escribió L-Gante en sus historias para mostrar el regalo que recibió. Pero esto no dejo contento a ninguno de los fanáticos de ambos clubes y cuestionaron esta actitud, aunque disfrutaron de una noche a puro ritmo.