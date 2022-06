Con apenas 22 años Facundo Portalea se destaca cada fin de semana en la ciudad de Resistencia por su habilidad para poner las mejores canciones del momento en los eventos de la gran capital de la provincia de Chaco.

Actualmente Facundo es un reconocido DJ de uno de los boliches más importantes de la capital, el lugar se llama Lío.

Muchos creen que la tarea de ser DJ es muy sencilla, pero la realidad es que hay que conocer y estudiar sobre el tema. Para Facundo trabajar de esto es “hacer bailar y divertir a la gente”, dijo en diálogo con Vía País.

También “hay que conocer bastante, porque tenes distintos géneros”. Por ejemplo algunos se dedican a la música electrónica, cachengue, otros que les gusta la música de los 80. Por eso, “te tiene que gustar mucho y conocer bastante del género de música porque no sabes con qué te podes encontrar”.

Facundo empezó a trabajar como DJ a los 15 años. Foto: Facundo Portalea

Cuando se aproxima el fin de semana, Facundo ya va preparando sus próximas listas de canciones para los eventos que tiene. Algunos días de la semana pasa casi dos o tres horas frente a la computadora para revisar qué hay de nuevo en el mundo de la música y así estar actualizado.

Los días viernes a las 23 hs el chaqueño sale de su casa para asistir a su trabajo. Agarra sus equipos: controlador, computadora, cables, auricular y va hacia el boliche. “Después me quedo toda la noche hasta que termine, esa sería mi rutina”, expresó él.

Los primeros pasos de Facundo como DJ

La pasión por la música viene de familia, ya que Facundo empezó porque su tío y su papá ya eran DJ‘s. Cuando él tenía 12 años presenciaba los eventos de la mano de sus familiares.

“Ya de chiquito me iba a joder, los acompañaba a ellos y ahí ya me quedé, me volví loco”, declaró el joven. Para él no hace falta estudiar o ir a una academia de DJ para saber tocar y pasar música en una fiesta.

Portalea contó que él aprendió escuchando a otros colegas o descargando mucha música. Además, considera que hay que poner mucho empeño en sí mismo para avanzar, “todo depende de la persona y de las ganas que tenga”, aseguró él.

Una ventaja que tuvo en su vida es que tuvo la suerte de tener a su papá como profesor, “de chiquito iba y jodía, como que más o menos me fui criando”, pero afirma que después es cuestión de ir probando y “meter mano”.

Más allá de que nadie de su familia le dijo que tenía que seguir la tradición de ser DJ, él se encerraba en su habitación para estar todo el día con la música.

La primera vez que Facundo trabajó como DJ fue a los 15 años. En ese momento arrancó con cumpleaños de 15 y las fiestas de egresados del secundario. “Al año siguiente me pase a Lío y ahí ya no salí más”.

El apoyo de los amigos de Facundo

Facundo no es como cualquiera de los otros chicos que puede salir a bailar a un boliche porque su lugar está en la cabina. “Al principio me molestaba porque decía ‘no puede ser que todos los chicos estén ahí bailando y yo estoy acá arriba con la música’, pero con el tiempo me acostumbré”, contó el chaqueño.

El DJ residente de Lío no cuenta con personas que trabajen junto a él, aunque admite que la mayoría de las veces lo acompaña algún que otro amigo. “Me hacen el aguante”, declaró. Incluso, “mis propios amigos ya van a escucharme a mí”.

El reconocimiento del DJ en las redes sociales

Ser el DJ de uno de los boliches más conocidos de la capital de Chaco refleja cierta exposición en las redes sociales. En alguna que otra ocasión los usuarios le mandan un mensaje para felicitarlo por su trabajo.

“Yo me lo tomo con tranquilidad, tampoco es que me la creo”, reconoce Facundo. Además, hay personas que lo saludan por las calles para decirle que lo vieron en algún que otro evento.

A veces la timidez del DJ hace que no sepa cómo contestar a la gente, pero para él es un gran reconocimiento porque “eso te hace saber que estás haciendo bien las cosas y que ellos te siguen. Me da alegría. Que te reconozcan es algo lindo”.

Los proyectos a futuro del DJ

En el último tiempo Facundo avanzó profesionalmente, ya que mucha gente del interior de la provincia lo llamó para contratarlo como DJ en alguna fiesta. Pero “ahora empecé a moverme más afuera del interior, por el hecho de seguir creciendo”.

Algunas de las localidades que visitó Portalea fueron Castelli, Charata, Tres Isletas, pero su intención es que la gente lo siga conociendo. Por eso, fue a trabajar con la música en otras provincias como Formosa, Corrientes y próximamente Misiones.

El mayor sueño de Facundo es poder llegar con su música a Buenos Aires. Foto: Facundo Portalea

El deseo más grande que tiene el joven chaqueño es poder llegar con su música a Buenos Aires. “Mi sueño es llegar a tocar en Buenos Aires. Después si, seguir recorriendo el país”, declaró.

Luego dijo que también le encantaría ir a Europa. “Después obviamente por ahí quien dice ir a tocar en Europa, que allá también se escucha cachengue”, concluyó el DJ.

