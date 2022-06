Tay Wayler es de Maipú, trabaja en un restaurante para poder bancar su carrera musical y hace trap desde hace ya un tiempo.

El joven de 25 años se define como alguien innovador y creador en la música. Inició su camino cuando tenía 15 años e iba a la secundaria.

“Sentí que la única manera de hacer algo al respecto era escribiendo música y letras, un impulso de transformar sentimientos en sonido lo defino como un impulso creativo”, comenta el artista a Vía Mendoza.

Producción audivisual para el próximo tema nuevo. Foto: Tay Wayler

Eligió el trap porque es una forma nueva de hacer arte, la forma constante de evolucionar y buscar nuevos ritmos fue lo que hizo que pase por el rap, hip hop y llegue a este sonido característicos que escuchan muchos jóvenes.

“Llegue a ese estilo y siento que yo estoy ahí, porque es un sonido más futurista y me identifico con todo lo que sea futurista”, agrega Tay.

La inspiración para sus letras y música

Desde muy joven escribe lo que ve, lo que vive y piensa. Así fue creando el artista que es actualmente y con esto busca expresar lo que verdaderamente siente.

Ha escrito más de 200 canciones y si bien no toca instrumentos trabaja con programas de sonido. Estos programas electrónicos hacen que su sonido sea 100% original.

Parte de las imágenes de la producción para el nuevo single. Foto: Tay Wayler

“Escribo desde los 15 años rimas y practico el estructurar letras sobre música. Me la pasé haciéndolo toda la secundaria, escribiendo lo que pensaba, lo que pasaba, lo que veía, lo que vivía y siempre me sentí muy bien haciéndolo. Me salía natural y me sigue saliendo igual”, aclara.

El cantante ha participado de distintos espectáculos. Uno de los últimos fue para ayudar a una señora que tiene cáncer. El show fue a beneficio en un teatro de Godoy Cruz.

Tay Wayler es un artista con estilo musical hibrido, específicamente trap desarrollado por el músico a lo largo de su trayectoria. El próximo 26 de junio planea lanzar su más reciente trabajo, llamado “Plata”.

Video del tema "Plata" de Tay Wayler. Foto: Instagram Tay Wayler

El concepto de plata, se desprende de la canción anterior “Éxito”. El compositor cuanta qué es para el éxito: ‘hacer lo que amas todo el tiempo, más allá si te da plata o no, simplemente hacerlo por amor, hacerlo porque es lo que te gusta y te hace feliz’.

El single a estrenar busca hacerle entender a la gente que hay una problemática. Una gran cantidad de personas laburan por la plata, sin darse cuenta que nos estamos olvidando de ser felices y hacer lo que nos gusta. “El dinero puede darte muchas cosas pero puede quitarte muchas otras”, escribe.