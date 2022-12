Referentes del PRO viajan a Chubut para rechazar la Ley de Lemas y frenar al kirchnerismo local

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, está intentando realizar reformas electorales a fin de hacerle frente a Juntos por el Cambio en 2023. Para ello busca eliminar las PASO y establecer la Ley de Lemas. Dirigentes nacionales del PRO llegarán este jueves 22 a Rawson para rechazar sus medidas.

Diciembre está siendo un mes clave para el kirchnerismo local, que trata de enfrentar a la oposición en las elecciones que vienen. Lo que los motiva es haber perdido contra Juntos por el Cambio a lo largo del país en 2021.

La Legislatura Provincial llevará a cabo este jueves la última sesión del año. La agenda de temas a tratar está cargada, y existe la posibilidad de que se efectúen algunas reformas electorales. Por ello, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, anunció que viajará allí para frenar estas iniciativas.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich aseguró que Mariano Arcioni sólo busca garantizarse el poder para 2023. Foto: Diario la provincia sj

Es la Ley de Lemas la que se estará debatiendo en el recinto, y con la cual Arcioni y sus allegados buscan modificar el escenario del 2023. “Las reglas de juego deben ser consensuadas entre todos. Por eso le decimos que no a la Ley de Lemas”, aseguró la dirigente.

Junto a ella se destacará la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado radical Mario Negri y el dirigente nacional Miguel Ángel Pichetto, entre otros más. Lo que harán será “denunciar el cambio de reglas y una trampa electoral por parte del oficialismo”.

¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre la Ley de Lemas?

”Va a ser un día en que los chubutenses se tienen que defender, y nosotros los vamos a acompañar. Algo básico para la Democracia es que las reglas de juego tienen que ser consensuadas por todos y no pueden ser manipuladas para solo defender el poder de turno”, argumentó Bullrich.

La exministra de Defensa de la Nación Argentina, en diálogo con LU17, señaló que Arcioni busca garantizarse el poder el próximo año. Además, dijo que el régimen de Lemas hace que las personas voten a un candidato, pero luego sus votos vayan a otro.

“Vamos a acompañar a toda la coalición para generar una conciencia cívica de la importancia de mantener las reglas electorales”, fueron las palabras de la funcionaria macrista, quien además estará dando una conferencia de prensa alrededor de las 10:30 horas en el hotel céntrico de Trelew.

CHUBUT INTENTA INSTAURAR LA LEY DE LEMAS: QUÉ ES Y POR QUÉ BENEFICIA AL OFICIALISMO

Arcioni, además de eliminar las PASO, también pretende establecer esta Ley para darle más chances a los candidatos del justicialismo, entre ellos al vicegobernador, Ricardo Sastre, y al intendente comodorense, Juan Pablo Luque, cuyas ambiciones están en gobernar Chubut.

Cabe destacar que la Ley de lemas permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo. Luego, se le asigna a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras.

Dicho sistema está vigente en Santa Cruz, Formosa y Misiones. La oposición lo ha rechazado en muchas oportunidades, y aunque se lo ha tildado de inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no la ha invalidado.

El gobernador porteño aseguró que el oficialismo de Chubut busca "hacer trampa" para ganarle a la oposición. Foto: Captura de pantalla

A pesar de que el año legislativo está por cerrar, los diputados coordinaron esta prórroga del período ordinario. De esta manera, anticiparon que este jueves 22 de diciembre será la última sesión del año y se debatirán estas cuestiones.

Dicho proyecto está teniendo mucha resistencia, y el ministro Sergio Massa desde Nación se encuentra presionando a fin de destrabarla. Para que se apruebe esta iniciativa enviada por Arcioni, se necesitan dos tercios de los votos de los diputados.

Sergio Massa, el referente político de Mariano Arcioni. Foto: @SergioMassa

Es decir, el oficialismo requeriría de 23 sobre 27. Y aunque la Legislatura provincial se encuentra fuertemente polarizada, sospechan que en esta oportunidad el mandatario provincial tiene un haz bajo la manga.

“Arcioni no va a enviar un proyecto de ley si sabe que no le dan los números”, aseguraron fuentes cercanas a su entorno a Clarín. Cabe destacar que, además, el gobernador busca ser reelecto una vez más, rozando la ilegalidad, ya que no se puede asumir tres veces.