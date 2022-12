El kirchnerismo de Chubut busca eliminar las PASO e instaurar la Ley de Lemas para beneficiarse en 2023

En los últimos días se desataron tensiones entre el oficialismo de Chubut y la oposición. El gobernador Mariano Arcioni está intentando poder hacerle frente a Juntos por el Cambio en 2023, y para ello no sólo busca alcanzar una coalición, sino también eliminar las PASO y establecer la Ley de Lemas.

Las cartas que está jugando el mandatario provincial ya tienen el visto bueno de un gran referente político suyo: Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación. Su objetivo, en otras palabras, es cambiar las normas electorales vigentes en la región.

Esta estrategia surge por miedo a ser derrotado una vez más en manos de la oposición. Cabe recordar que las listas de PRO y de la UCR alcanzaron el triunfo en las elecciones legislativas del año pasado (en casi todo el país), tomando por sorpresa al oficialismo.

Chubut intenta instaurar la Ley de Lemas: qué es y por qué beneficia al oficialismo

En medio de este plan, Arcioni también pretendería establecer una Ley de lemas, como funciona en Santa Cruz. Esto le daría más chances a los candidatos del justicialismo, entre ellos al vicegobernador, Ricardo Sastre, y al intendente comodorense, Juan Pablo Luque, cuyas ambiciones están en gobernar Chubut.

Cabe destacar que la Ley de lemas permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo. Luego, se le asigna a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras.

El gobernador porteño aseguró que el oficialismo de Chubut busca "hacer trampa" para ganarle a la oposición. Foto: Captura de pantalla

Dicho sistema no sólo está vigente en Santa Cruz, sino también en Formosa y Misiones. La oposición lo ha rechazado en muchas oportunidades, y aunque se lo ha tildado de inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no la ha invalidado.

A pesar de que el año legislativo está por cerrar, los diputados coordinaron que van a prorrogar el período ordinario al menos una semana más. De esta manera, anticiparon que habrá una nueva sesión el próximo jueves 22 de diciembre.

Este proyecto está teniendo mucha resistencia, y Massa desde Nación se encuentra presionando a fin de destrabarla. Para que se apruebe el proyecto enviado por Arcioni, se necesitan dos tercios de los votos de los diputados.

Sergio Massa, el referente político de Mariano Arcioni. Foto: @SergioMassa

En otras palabras, el oficialismo requeriría de 23 sobre 27. Y aunque la Legislatura provincial se encuentra fuertemente polarizada, sospechan que en esta oportunidad el mandatario provincial tiene un haz bajo la manga.

“Arcioni no va a enviar un proyecto de ley si sabe que no le dan los números”, aseguraron fuentes cercanas a su entorno a Clarín. Cabe destacar que, además, el gobernador busca ser reelecto una vez más, rozando la ilegalidad pues no se puede asumir tres veces.