La pequeña Brunella es de Trelew, sufre una afección respiratoria y necesita de la ayuda de todos para operarse

La madre de la pequeña Brunella Morel lucha inalcanzablemente para que su hijita pueda respirar bien, pero necesita la solidaridad de todos para continuar con el tratamiento. La nena de 3 años, oriunda de Trelew, tiene una afección muy grave en las vías respiratorias y la familia está haciendo una campaña para poder solventar los gastos de las operaciones.

La enfermedad de la pequeña Brunella Morel

La nena nació prematura, con 32 semanas de gestación y pesando 750 gramos, y aunque se pudo desarrollar con normalidad, empezó a sufrir problemas respiratorios que derivaron en una grave afección. La mamá, Yanira, en diálogo con Radio 3, comentó: “Bru empezó en agosto de 2021 a tener muchos cuadros repetitivos de bronquitos. Pese a que la medicaban, siempre se volvía a enfermedad”.

Yanira en conversación con Jornada Web, aseguró que su hija está frágil, permanece encerrada en su cuarto y solo pudo ir al jardín hasta que llegó el invierno para evitar que se contagie de cuadros respiratorios.

La pequeña Brunella nació prematura y padece una grave afección respiratoria. Foto: Jornada Web

“A medida que crece la obstrucción va a llegar un momento que ni siquiera va a respirar por la boca”, afirmó preocupada Yanira. Desde hace dos años que no duerme y pasa las noches cuidando a Brunella para garantizar que no deje de respirar. “No dejo que mi hija duerma con alguien que no sea yo, porque necesito escucharla cuando hace sus apneas para poder despertarla y que vuelva a respirar”, afirmó.

A pesar de tener que enfrentar que la obra social se dio de baja, la derivación se demoró, y Brunella continuó con un tratamiento con corticoides que se le sumaron otras complicaciones, la pequeña y Yanira no bajaron los brazos.

Al principio, la nena empezó a hacer el tratamiento en Trelew, pero como no presentaba mejoras, decidieron llevarla a Buenos Aires. “En noviembre del año pasado, descubrieron que tenía el cuerpo intoxicado con corticoides que le dieron en Trelew”, afirmó la mamá. Además, indicó que Brunella no puede salir a jugar porque está realizando un tratamiento de desintoxicación.

El pedido de solidaridad para salvar a Brunella

Finalmente, la pequeña consiguió un turno en el Hospital Pedro Elizalde en Buenos Aires y van a operarla el 17 de enero del año que viene. “En enero de este año tenía un paso de aire del tamaño de una aguja. En la cirugía le van a abrir el paladar de lado a lado, donde se une la garganta con la laringe, tiene la obstrucción”, señaló Yanira.

La familia de Brunella va a hacer una campaña solidaria para juntar plata y costear la operación. Foto: Radio 3

Sin embargo, la familia necesita ayuda para poder llevar a cabo la operación. El mes anterior, la mamá había organizado una rifa con 400 números, pero solo vendieron 10. Para realizar este tratamiento necesitan $250.000 y decidieron organizar un Matebingo solidario que se va a llevar a cabo el 25 de noviembre en el SUM de la Escuela 714 de Trelew.

“Brunella es una nena linda, dulce y muy amada. Merece saber que es lo que tiene y buscar un tratamiento para tener un mejor estilo de vida”, comentó la madre.

Para aquellos que quieran ayudar a la pequeña Brunella, lo pueden hacer a través de una transferencia por Mercado Pago, con el alias: todo.por.Bru. O también se pueden contactar a través del número de teléfono 2804966151 con Yanira.