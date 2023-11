Sanjuanino con una grave enfermedad necesita ayuda para poder comprar baterías para su silla de ruedas

“Mientras haya vida siempre hay esperanza”, es el lema de cabecera de Fernando Ramos. El sanjuanino que padece esclerosis múltiple y necesita con urgencia comprar baterías para su silla de ruedas motorizada. Debido al avance de la enfermedad, el joven no se puede movilizar y por eso pide ayuda a todos para seguir con su vida.

Ramos tiene 27 años y es alumno de segundo año de la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de San Juan. Desde el 2017 que le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad que no tiene cura y afecta el cerebro y la médula espinal.

El pedido de solidaridad del sanjuanino

“Actualmente, por el avance de la enfermedad, me manejo en una silla de ruedas, la cual utiliza dos baterías que tienen un costo que no logro cubrir, desde ya, agradezco si pueden ayudarme y colaborar con lo que puedan y si me pueden ayudar a compartirlo, gracias”, escribió Ramos en sus redes sociales.

Hace unos meses, por medio una campaña solidaria, consiguió comprarse la silla de ruedas que necesitaba para trasladarse. Antes utilizaba un andador ortopédico, pero le costaba moverse de forma independiente.

Fernando Ramos junto a un compañero en la Universidad. Foto: Diario Huarpe

El costo de las dos baterías que necesita para la silla de ruedas es $580.000 y suplica a todos aquellos que puedan ayudarlo. “Tuve un gran cambio y me volví más sedentario. No puedo movilizarme con facilidad o tener actividad física. Antes salía a jugar a algún deporte y era de caminar mucho...”, afirmó el joven.

Desde 2017 que Fernando padece esta enfermedad. Foto: TLS Diario

Por otro lado, Ramos indicó que tiene dificultades para conseguir los medicamentos que necesita para su enfermedad: “A veces no me los dan en Salud Pública y tampoco tengo la posibilidad de comprarlos. Al conocer esto mis compañeros me están auxiliando”, aseguró.

Qué enfermedad padece el joven sanjuanino

En 2017, Ramos decidió acudir al médico cuando empezó a tener hormigueos en los labios y no tenía sensibilidad en la cara. Luego de los resultados de los estudios que le hicieron, le diagnosticaron esclerosis múltiple: “No podía controlar los movimientos de las manos y los pies, perdía el equilibrio, caminaba y me caía. Llegó a un punto donde no podía agarrar un tenedor”, declaró en conversación con Diario Huarpe.

Fernando necesita 580.000 pesos para comprar dos baterías. Foto: TLS Diario

“Es muy difícil de afrontarla y asimilarla, ya que te cambia todo en un momento a otro. En ese instante, todo se me hacía difícil y eso que estaba empezando. Es una enfermedad muy extraña y cada caso es muy distinto al otro porque afecta al sistema nervioso”, detalló el joven.

También comentó que vive junto a su hermano de 20 años en un departamento en planta alta ubicado en Rawson. Cuando va a la facultad, necesita ayuda para bajar hasta planta baja. Antes de conseguir la silla de ruedas, sólo podía transportarse a la universidad en remis: “Por la misma discapacidad se me limita demasiado transportarme en colectivo y debo hacerlo en taxi”, aseguró.

El sanjuanino solo cobra una pensión no contributiva y no tiene obra social, por lo que suplica la solidaridad de todos. Aquellos que quieran ayudar a Ramos lo pueden hacer comunicándose al 2645728084, o realizar una transferencia a su cuenta de Mercado Pago, a través del alias fer.ramos28.