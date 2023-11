El desesperado pedido de una madre de Neuquén para conseguir un medicamento para su hijo y salvarle la vida

Hace 20 años que una madre lucha para salvarle la vida a su hijo, el cual padece una enfermedad que le afecta su capacidad de pensar, razonar y aprender. Hoy, la falta del medicamento que permite frenar los avances de la enfermedad alarma cada vez más a la mujer que solicita desesperadamente la colaboración de todos los neuquinos para poder conseguirlo.

Se trata de Ítalo Enríquez, oriundo de Zapala, quien fue diagnosticado desde temprana edad con la enfermedad conocida como Esclerosis Tuberosa. Este trastorno genético le generó el crecimiento de tumores no cancerosos en el cerebro y otros órganos, y además, le provocó dificultades motrices.

La medicación que necesita es costosa y a medida que la enfermedad avanza, las dosis aumentan. La mamá, Alejandra, en diálogo con LMNeuquén comentó: “Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles debido a la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial, ya que no nos han mandado medicación sumamente importante para la patología de mi hijo”.

La mamá de Ítalo no recibe respuesta del Estado sobre la falta del medicamento. Foto: Neuquén Post

Además, añadió: “Hicimos recursos de amparo y no hay novedad alguna”. Alejandra tuvo que recurrir a los medios de comunicación para que se conozca el caso de su hijo y para reclamar la falta de respuesta de los organismos encargados de brindarle los medicamentos: “Ya estoy cansada de que siempre que salgo a los medios, ellos desmienten mis dichos y mis reclamos”.

La falta del medicamento para Ítalo

El medicamento que Ítalo necesita se llama Vigabatrina de 500mg y tiene un costo superior a los $120.000 por dos cajas, las cuales le servirían para cubrir un solo mes de su tratamiento. La madre denunció que “a la fecha a Ítalo y a otros pacientes les faltan Topiramato y Vigabatrina. Según el Ministerio de Salud de la provincia, no hay proveedores”.

La mamá de Ítalo solicita desesperadamente la ayuda de todos para poder conseguir el medicamento. Foto: LM Neuquén

En esa misma línea, Alejandra comentó: “Estamos en la desidia, no hay proveedor para una medicación que tiene que comprar la provincia, Topiramato, otra que la sacaron del comercio, Vigabatrina. Hoy tenemos la oportunidad de conseguirla en el extranjero, pero no hay presupuesto para mí ya que no tengo obra social y la provincia no responde”.

Para poder continuar con el tratamiento, con la ayuda de familiares y amigos pudieron adquirir otra medicación por un costo más elevado, de $235.000, que se llama Rufinamida: “Este medicamento en especial lo envía Nación, pero ya hace tres meses que no hay una respuesta concreta con la provisión”, afirmó Alejandra.

Por otro lado, la madre también tiene que solventar una cirugía para otra hija: “Por estos días estoy realizando una rifa para recaudar fondos para solventar el viaje para el mes de diciembre, ya que tengo la cirugía de mi hija en el Hospital Garrahan y una intervención de Ítalo en el Ramos Mejía”, aseguró.

Ante la falta del medicamento de Ítalo, tuvo que usar los recursos que iba a usar para solventar el tratamiento de su hija: “Esto claramente lo debería estar solventando el Estado”, indicó, y agregó: “Ya no me alcanza la plata, por eso largamos más números y aceptamos donaciones para poder evitar que mi hijo entre en estatus convulsivo y se deteriore más su cuadro de salud”.

El desesperado pedido de solidaridad de la madre de Ítalo

Debido a la complicada situación que está atravesando Alejandra, pide colaboración de todos aquellos que quieran ayudarla: “Apelamos a la solidaridad de la gente para poder lograr el objetivo y garantizarle a mi hijo tanto las medicaciones como el viaje para seguir su tratamiento”, aseguró.

Y continuó diciendo: “Les pido encarecidamente, y con la mano en el corazón, a los gobiernos que por favor escuchen nuestros reclamos y solucionen de una vez por todas esta tremenda falta de medicamentos que ya no da para más. También les pido a los familiares que están pasando lo mismo que nosotros que se animen a gritar y a luchar ya que es un derecho acceder a los medicamentos”.

Aquellos que quieran colaborar con la causa de Ítalo, se pueden comunicar con Alejandra Noemí Fuentes al teléfono 2942-690043. Las donaciones se pueden hacer por Mercado Pago a través del CVU: 0000003100039833246833 Alias: ale.2003italo CUIT/CUIL: 27279954160. Si vivís en otro país podes colaborar por PayPal: www.paypal.me/escuchandoaDios.