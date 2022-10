Llamado a la solidaridad: un neuquino padece una extraña enfermedad y necesita $2.000.000 para no quedar ciego

Un hombre oriundo de Neuquén difundió un desesperado pedido y necesita la ayuda de todos. Se trata de Guillermo Veloso, que padece una enfermedad llamada Uveítis. La misma provoca inflamación en la zona ocular y no le permite ver. Tiene que realizarse una costosa cirugía en Buenos Aires y necesita $2.000.000 para no quedar ciego.

En diálogo con LMNeuquén, relató que comenzó la colecta solidaria, con el fin de recaudar dinero para poder viajar a operarse. En 2019, le detectaron la enfermedad y allí lo derivaron a un especialista en Buenos Aires, donde empezó un tratamiento de corticoides.

Llamado a la solidaridad: un neuquino padece una extraña enfermedad y necesita 2 millones de pesos para no quedar ciego. Foto: LMNeuquén

Cómo inició la enfermedad de Guillermo, quien padece Uveítis

Guillermo contó que el tratamiento indicaba que debía comenzar con altas dosis de corticoides e ir bajando su ingesta para determinar los resultados. Lamentablemente, no fue su caso, y los resultados no fueron positivos, ya que tiempo después, su visión fue disminuyendo. “Estuve todo el 2019 con esto. En el 2020 por la pandemia casi no tuve controles y como cada vez se intensificaba el malestar, en el 2021 decidí cambiar de especialista”, informó.

A partir de eso, volvió a empezar con un tratamiento, y los resultados seguían siendo negativos. “Este año tuve un episodio muy fuerte que me dejo ciego. No podía ver nada y tuvieron que volver a darme mucha medicación para que se desinflamara la capa media del tejido de la pared ocular”, relató.

Este último acontecimiento fue el detonante para que hable urgente con su especialista de Buenos Aires, y allí surgió la posibilidad de realizarse una cirugía para ponerle fin a su sufrimiento. Lamentablemente, desde la obra social no se la cubren y es por eso que tuvo que recurrir a la solidaridad de la comunidad.

“La operación de cada ojo me sale 1.750.000 pesos. A mí el que más me urge es el derecho, que es del que suele perder completamente la visión cuando tengo los episodios”, indicó.

La cirugía será realizada en la clínica del Dr. Emilio Dodds, especialista en Uveítis. Para finalizar expresó: “Es el único lugar en que la hacen para los pacientes que van del interior del país. La atención es excelente y es la única manera de poder recuperarme”.

Cómo ayudar Guillermo Veloso, el neuquino que necesita operarse para no quedar ciego

Para aquellos que quieran aportar su granito de arena, pueden contactarse con Guillermo, ante cualquier duda o para colaborar, su teléfono es 2994670774; y su cuenta de Mercado Pago, alias: guillermo-veloso.

Qué es la Uveítis y cuáles son sus síntomas

Esta enfermedad comienza con una inflamación ocular, que afecta la capa media del tejido de la pared ocular. Los síntomas son: enrojecimiento del ojo, dolor y visión borrosa. La afección puede ocurrir en uno o ambos ojos. Cabe destacar que puede afectar a personas de todas las edades, hasta niños.

Algunas de las causas de la uveítis son: una infección, lesión o enfermedad autoinmunitaria o inflamatoria. A veces no se suele identificar.