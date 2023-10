Juegos Panamericanos en Santiago 2023: el chubutense Eduardo Sepúlveda se quedó con la medalla plateada

La delegación argentina sumó otro triunfo este domingo, cuando el ciclista de Rawson, Eduardo ‘Balito’ Sepúlveda, se colgó la medalla plateada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El deportista terminó segundo en la prueba masculina de ciclismo en ruta.

La victoria de Sepúlveda en los Juegos Panamericanos 2023

En la competencia, el chubutense debió completar nueve vueltas al circuito de 17,5 kilómetros alrededor de la Plaza de la Aviación, que incluyó un recorrido en el cerro San Cristóbal, con una altitud de 758 metros sobre el nivel del mar.

Con un tiempo de 3:37:57, a tan solo 0:01 fue superado por el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que se llevó la medalla de oro. “Era una carrera muy dura. No eran tantos corredores, pero había fuertes. Ataqué en la última vuelta, me la jugué al oro porque para ser quinto o sexto, no”, afirmó el deportista en diálogo con TyC Sports.

“Quizá me gasté un poco, que fue lo que me faltó en el sprint. Desde enero estoy compitiendo y no había tenido descanso, pero como es Argentina, le pusimos huevo”, añadió. “Fue importante ganar unos Juegos Panamericanos, es una prueba como olímpica, se hace cada cuatro años, se la dedico a mi familia”, agregó el deportista a Clarín.

En esta prueba, también compitieron otros tres deportistas argentinos: Laureano Rosas que terminó décimo, Tomas Contte en el puesto decimoquinto y Rubén Ramos que se ubicó vigésimo.

Sepúlveda logró completar las nueve vueltas alrededor de la Plaza de la Aviación. Foto: Clarín

Los logros del ciclista chubutense

Anteriormente, el ciclista logró varios triunfos para la delegación argentina, habiéndose consagrado ganador en la 37° edición de la Vuelta a Castilla y León que se realizó en julio de este año. Fue una competencia en montaña de 186,2 kilómetros que se disputó entre las localidades de Coca y Segovia.

“Me trajeron a la carrera cubriendo una baja de un compañero que cayó y al que he reemplazado, así que ni siquiera contaba con estar aquí. Correr y ganar esta carrera es algo que no me puedo creer. La última subida fue dura por el ritmo del Education y la bajada un poco técnica al principio con la carrera mojada. Cepeda atacó muy fuerte y los últimos 30 kilómetros fueron de ataques. Creo que tuve un poco de suerte y encontré el momento adecuado”, detalló Sepúlveda.

Con un gran historial de competencias realizadas, el deportista de 32 años comenzó a destacarse en 2012 cuando ganó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta y además, obtuvo la medalla de oro en la categoría sub-23.

El ciclista ecuatoriano logró superar al argentino por 0:01 segundos. Foto: Superdepor

Entre sus actuaciones destacadas, en el 2015 se consagró ganador en el circuito profesional de la competencia francesa, la Clásica Sur Ardèche. Además, triunfó en el Tour de Doubs, también realizado en Francia, y se ubicó segundo en la General del Tour de San Luis, Argentina.

Por último, en 2020 obtiene el Premio Konex como uno de los cinco mejores ciclistas de la última década en Argentina. Mientras que dos años después, firma un contrato con un equipo ciclista profesional belga llamado Lotto Dstny, siendo el primer deportista argentino que compite para dicho grupo.