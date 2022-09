Fuertes lluvias en Comodoro Rivadavia: los perros callejeros son los más afectados por el temporal

Varias ciudades de Chubut se vieron envueltas en un violento temporal. Este es el caso de Comodoro Rivadavia, una de las localidades que estuvo en alerta roja por las fuertes lluvias; y a pesar de todas las medidas de seguridad tomadas, no hay soluciones para los perros sin hogar, que deben refugiarse donde pueden.

Hubo cortes de ruta y suspensión de clases. Y si bien este miércoles 21 el panorama mejoró y la alerta se tiño de amarillo, sigue siendo peligroso y las precipitaciones continuarán hasta el jueves, pero de forma más moderada.

Mientras tanto, los canes de la calle deben ingeniárselas para resguardarse. Durante el martes, Comodoro regaló una postal que generó angustia entre los ciudadanos: perros mojados, con frío y sin un techo.

Los perros callejeros son los más afectados por las fuertes lluvias en Comodoro. Foto: Facebook

Vecinos de Comodoro Rivadavia resguardaron a los perros callejeros durante el fuerte temporal

Si bien no es una solución que le llega a todos los animales, sí fue de gran ayuda: algunos vecinos se solidarizaron con los caninos que viven en la calle y los resguardaron en sus casas. Lo mismo ocurrió con uno que otro comerciante que les prestó el techo de su comercio.

“No es por ofender a nadie, pero no voy a dejar a estos perritos afuera. Ellos anoche no durmieron porque no tenían donde hacerlo, hoy van a dormir acá adentro”, publicó en Facebook una ciudadana de allí llamada Nadia.

Nadia, una vecina de Comodoro, acogió a algunos perritos durante el fuerte temporal. Foto: Facebook

Con las calles inundadas, el viento, la lluvia, el frío, estos animales se vieron envueltos en una situación difícil. Por eso, varios vecinos dieron una mano y en un grupo -que comparten a través de la red social nombrada- mostraron cómo ayudaron a algunos e incentivaron a que otros más lo hagan.

Algunos vecinos de Comodoro le dieron techo a perritos callejeros en medio de las fuertes lluvias. Foto: Facebook

También denunciaron que unos perritos intentaron refugiarse en algunos lugares y fueron echados de ahí. Sandra, una de los miembros del grupo, publicó la foto de un can mojado y durmiendo en el piso, mientras comentaba que había intentado pasar la noche en la terminal, pero lo sacaron a la calle.