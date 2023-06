Camila Contreras y su pasión por el rugby: una historia de perseverancia y superación para llegar a Las Yaguaretés

A comparación de los hombres, en algunos deportes la participación de las mujeres es muy baja. Una de las disciplinas en la que el sexo masculino predomina es el rugby. Sin embargo, cada vez son más las chicas que se animan a romper con los tabúes y luchar por sus sueños. Esta es la historia de Camila Contreras, la joven de 18 años que puso todo su desempeño para llegar a ser parte de Las Yaguaretés, el Seleccionado Argentino de Rugby femenino.

Camila nació en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, pero a los tres años se mudó a Comodoro Rivadavia y allí se crió con sus dos hermanos y sus padres. Hoy en día, la prioridad de la joven es el deporte, entonces se fue a vivir La Plata, en donde también estudia Psicología, aunque ahora no sabe si va a continuar con la carrera porque es muy demandante.

En una entrevista con Vía País, la deportista contó que hace tres años está haciendo la pretemporada en La Plata Rugby Club. Anteriormente participó del torneo Seven de la República Femenino y pudo llegar al Seleccionado de su provincia.

Camila Contreras, la joven que fue convocada para el Seleccionado de Rugby femenino. Foto: Camila Contreras

En la Selección conoció a Fernando Torrijo, el entrenador del club en el que se forma actualmente. Él vio su desempeño y quedó sorprendido, por lo que la invitó a formar parte de una pretemporada.

Finalmente, en 2022 tomó la decisión de mudarse a La Plata para estudiar y continuar con el deporte. En la semana, Camila viaja hasta Capital para entrenar en la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires). “Es súper importante que desde la Unión Argentina de Rugby puedan monitorear y seguir mi proceso”, aseguró la comodorense.

Los inicios de Camila en el rugby

A partir de los 6 años la estudiante comenzó a practicar rugby después de ver jugar a su hermano más grande en Calafate Rugby Club, la asociación deportiva que la formó inicialmente. Pese a que sus padres no querían practiquen esta actividad, les terminó encantando. “Se dieron cuenta que no era como decían”, dijo Camila.

Camila Contreras cuando recién comenzaba a practicar rugby. Foto: Rompiendo Guindas

En este marco, los padres de Camila decidieron incorporar a sus otros dos hijos al club: Camila empezó hockey y su otro hermano rugby. Pero desde el primer entrenamiento, la adolescente rechazó el deporte que se practica con el palo y y se dio cuenta de su pasión por la disciplina de evasión y contacto.

“No quería agarrar el palo, me quedaba parada en la cancha. Era ir y llorar nomás”, recordó. Por esta razón, un sábado le dijo a su padre que quería probar rugby, algo que le llamaba mucho la atención por la forma de la guinda, los botines que usaban los chicos, cascos, bucales, entre otras cosas.

“Andá, pero si llegas a llorar o lo que sea nos vamos”, había advertido el padre de la deportista en ese entonces para cuidarla, ya que le daba miedo exponerla a un deporte en el que eran todos varones.

La comodorense era la única nena y cuando corría, los chicos no notaban la diferencia. El primer día, uno de los varones la tiró al piso y ella solo quería llorar, pero miró a su papá y recordó que si lo hacía se tenía que ir. “Me aguanté y seguí jugando”, contó entre risas.

Camila Contreras Foto: Camila Contreras

Cómo es ser mujer en un deporte en el que participan más hombres

Camila se crió con dos varones y después integró a un equipo en el que solo habían chicos. “A mi me encantaba estar con mis hermanos. Jugábamos brutos, nos tirábamos, hacíamos lucha de guerra en el barro. Cosas que cuando iba a la primaria no hacía con las nenas”, enunció.

Cuando la actual estudiante de Psicología iba al colegio, sentía que no la trataban como una nena más porque jugaba a lo ‘salvaje’. Entonces, las mismas niñas la excluían. “Quizás no era tan femenina o no jugaba a lo que ellas solían jugar”, expuso.

Pese al rechazo de sus compañeras, Camila vivió su niñez con mucha alegría. “A mi no me importaba que me dijeran eso es azul o rosa. Jamás me enseñaron que algo era de una mujer o de un hombre, siempre me dijeron que si yo me quería divertir y me gustaba que lo hiciera”, afirmó.

Camila Contreras, la rugbier que fue convocada para Las Yaguaretés. Foto: Camila Contreras

Muchas veces, Camila recibió comentarios por su desempeño en el rugby. “Me dijeron que era marimacho, pero siempre respondí con respeto de que yo no era marimacho por hacer cosas que para ellas eran de varones”, atestiguó.

La emoción por ser convocada para Las Yaguaretés

Aunque se presentaron algunas piedras en el camino, Camila nunca bajó los brazos para llegar a su objetivo. Cuando cumplió 14 años no sabía si iba a poder seguir entrenando porque no había una categoría hasta los 18 años, que sería la de mayores.

“Tenía mucha tristeza porque no podía creer que por ser mujer no iba a poder continuar por unos años”, manifestó con respecto al mal momento. Por suerte, a medida que pasaron los años se incorporaron más grupos femeninos y la comodorense llegó a ser parte de las juveniles.

El momento más esperado llegó a los 15 años, después de participar del Seven de la República en Paraná. Contreras fue convocada para una concentración con Las Yaguaretés en 2020 en Córdoba. La entrenadora del club la llamó y le contó que había quedado en la convocatoria nacional.

Camila, la comodorense que fue convocada para Las Yaguaretés. Foto: Camila Contreras

“Corté la llamada, me senté y me empezaron a salir las lágrimas. Estaba súper emocionada. Realmente era un sueño que tenía de muy chica”, declaró la apasionada del rugby. “Fue una felicidad inmensa. Que me llamen significó muchísimo, cambié mi cabeza, volví a mi ciudad y comencé a entrenar de otra manera”, agregó.

Contreras aseguró que está muy conforme con su rendimiento y le encanta lo que está haciendo. De todas maneras, “no soy tan consciente de lo que estoy logrando con mi corta edad y en este momento tengo muchas ganas de más”, concluyó.

