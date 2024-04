Unidas Fest 2° Edición: Una montaña rusa de emociones

Con toda una hermosa puesta en escena, la segunda edición de Unidas Fest tuvo lugar este sábado en Timbó Eventos, Susana. Un evento inspirador que contó con la conducción de Lichu Porta y que estuvo conformado por charlas de 5 speakers, quienes se animaron a contar sus historias de vida, sin filtros, y que abordaron temáticas de mucha actualidad.

En el primer panel, Brenda Bertone de “Pequeño Armario” contó como fue emprender desde muy chica, cuáles fueron los principales desafíos y cómo pudo hacer crecer sus negocios atravesada por la maternidad. “A todas las que creen que no van a poder, les digo “métanle” porque se puede… Hay días que nos gana la frustración, pero créanme que van a poder”, dijo Brenda Bertone ante un auditorio que ya estaba conmovido.

Luego, en el segundo panel, la reconocida diseñadora Rita Lehmann compartió toda su experiencia y cómo es sostener una marca a lo largo de 30 años… “Cuando estoy mal, no me acuesto, me levanto”, comentó Rita. Sin dudas, todo un ejemplo de resiliencia y trabajo.

En el tercer panel, Celia Heit de Tiantai brindó una charla sobre emociones, y cómo éstas atraviesan nuestro cuerpo. A partir de narrar su propia historia de transformación y de audacia, Celia emocionó a todo el público que, además, compartió un ritual de sanación. “Sano yo, sana mi mundo” fue la frase que tituló su charla pero que sin dudas el público la hizo propia.

En el break, además de compartir un riquisimo desayuno, distintas marcas que acompañaron el evento, realizaron experiencias, sorteos y brindaron asesoramiento a las participantes.

Luego, continuó la charla de la reconocida abogada Marisol Escandell que compartió su historia de vida en relación al trabajo y al deseo de ser madre. Una historia sumamente conmovedora, que emocionó hasta las lágrimas.

Para finalizar, la psicóloga especializada en temas de Sexualidad, Lucía Lopez compartio una charla en relación al Deseo y a la sexualidad femenina. Un tema de actualidad que sigue siendo importante desmitificar y seguir aprendiendo.

Para finalizar, un cierre a pura fiesta con José Telesco de On Move Buenos Aires.. Un momento para jugar, reir y dar un cierre a esta segunda edición de Unidas Fest.

Las palabras de las organizadoras

Noe de Espacio Impulsar agradeció a todos los sponsors y participantes y expresó su alegría por tan lindo evento. “Este evento surgió desayunando juntas con Tati, con la idea de tejer redes entre mujeres, para potenciarnos e inspirarnos. Juntas somos poderosas es un lema que compartimos y lo que se vive en el evento lo describe completamente. Estamos muy felices porque todo, todo lo que se ve lo organizamos nosotras”… Al respecto, Tati Santori de Ola Comunicación comentó que “este evento es pensado para unirnos entre mujeres, desde un lugar más humano y empático. Creemos que tejiendo redes podemos cambiar la realidad de muchas mujeres que tal vez necesitan un empujoncito de motivación para crecer. Esto es Unidas Fest. Lo que se vivió a nivel energético es hermosísimo… Estamos muy felices y agradecidas por todas aquellas personas y marcas que aun sin conocer tanto el evento, decidieron acompañarnos y nos dieron su voto de confianza. Eso para nosotras tiene un gran valor”, cerró Tatiana.