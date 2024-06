Se lanzó el IDEATON Rafaela: Impulsando Soluciones Sostenibles

Este viernes, en el Auditorio del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”, se llevó a cabo el lanzamiento del “IDEATON Rafaela: Impulsando Soluciones Sostenibles” que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre, en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, con el objetivo de promover la conciencia y acción global por el ambiente y su cuidado.

El lanzamiento se realizó con la charla “El viaje lo emprendés vos” a cargo de Elisabet Barbero, para contar el recorrido que hace un emprendedor con creatividad, innovación y redes; destacando que emprender es un paso hacia el crecimiento personal y la posibilidad de presentar un futuro lleno de posibilidades.

El intendente Leonardo Viotti y el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella estuvieron presentes para acompañar la apertura del evento.

“El ambiente lo cuidamos entre todos. Estamos en una época en donde cada decisión que tomemos y cada acción que realicemos es lo que va a marcar el futuro que vamos a tener y eso nos tiene que interpelar a cada uno de nosotros para entender que las acciones diarias, aunque sean mínimas de cada uno de nosotros”, señaló el mandatario local.

En este sentido, expresó que “estamos ante la generación que tiene que recomponer el daño que se ha hecho. Cada acción que nosotros hagamos tenemos que pensar no solo en nosotros sino en la generación que viene después, esa es la responsabilidad que tenemos cada uno”.

Por eso, agregó que “el municipio, la provincia, la universidad, el gobierno nacional no pueden hacer nada, no podemos hacer nada si no tenemos el compromiso de la sociedad en general”.

“En Rafaela haciendo tenemos grandes desafíos pero además, tenemos más de 20 años de trayectoria en materia ambiental en donde fuimos pioneros como Estado local y muchas localidades de otros lugares nos miran, nos copian, pero tenemos grandes desafíos y tenemos problemáticas en las que tenemos que seguir trabajando”.

A su turno, Enrique Mammarella declaró: “Empezamos el siglo XXI que se decía que iba a ser el siglo del conocimiento. En la primera década pasamos a ser el siglo del algoritmo y en la segunda década ya estamos en el siglo de la inteligencia artificial. Así que imagínense cuando lleguemos a la mitad del siglo a lo que podemos llegar”.

“El gran compromiso es salirse de la caja, es pensar diferente, es atreverse a primero a escuchar al de al lado y para eso hay que apagar mucho lo que hablamos. Generalmente nosotros escuchamos para poder responder al de al lado, no para entenderlo o comprender la problemática”, agregó el Rector de la UNL.

Por eso, “estos procesos de innovación abierta que queremos que empecemos a llevar no sólo a los secundarios sino también a la primaria, a los jardines, a los docentes, a toda la sociedad. Ustedes ya son el futuro, ustedes están en el último tramo de la secundaria y en poco tiempo más tomarán decisiones de qué quieren hacer, si trabajar, si seguir una carrera, o formarse”.