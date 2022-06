Este domingo por la tarde, una turista encontró en una montaña de Mendoza el cadáver del rafaelino Germán Andrés Cassina, de 38 años. Su familia había iniciado una intensa búsqueda después de que perdieran contacto en diciembre pasado.

De acuerdo a lo informado por el diario Los Andes, su cuerpo fue encontrado en el Polvaredas, en un estado de descomposición avanzado. Se estima que habría sufrido una caída de 50 metros. Todo hace suponer que fue un suicidio.

Había dejado Rafaela para ir a tierras cuyanas en 2019. A los pocos meses, comenzó la pandemia y perdió el trabajo que tenía.

En diciembre habían perdido el contacto y comenzaron a reclamar por su aparición, particularmente, su madre, a través de las redes sociales.

De acuerdo al diario El Sol de Mendoza, el hallazgo lo realizó una turista, oriunda de Buenos Aires, que estaba recorriendo la zona de Polvaredas, en Luján, a bordo de su Volkswagen Suran y cuando frenaron para caminar observó desde la ruta 7 un cuerpo con vestimentas y una mochila tendido en una pendiente. Dentro de la mochila encontraron el DNI de Cassina.

Los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense (CMF), donde se le practicará una necropsia para establecer los motivos del deceso. En el caso intervino el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello.

¿Qué dijo Mirta, la mamá?

“Me avisaron que lo encontraron muerto en un precipicio”, dijo Mirtha Schavp a ews Online, confirmando la noticia.

“No negar la tristeza cuando viene a visitarme, no contener las lágrimas cuando se desbordan de mis ojos. Reconocer que también tengo miedo, que a veces quisiera escapar de mí y de mis pensamientos, salir corriendo de mis límites, que a veces no me entiendo, ni entiendo nada en este mundo loco, que no tengo siempre respuesta ni quiero tenerla, que no siempre puedo con todo, que sueño más de lo que duermo, que en ocasiones me abraza la melancolía y no me sale la risa, y no me escondo, no lo ignoro, porque así puedo escuchar a mi alma cada vez que te pide un abrazo”, expresó la mujer en su red social.