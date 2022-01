Mirta Schvap, la madre de Germán Cassina, afirmó en diferentes posteos en las redes sociales que siguen en Mendoza, en búsqueda de su hijo, desaparecido en esa capital hace más de un mes. Y desmintió un supuesto comunicado de la Fiscalía, en donde afirmaba que se había confirmado el paradero de hombre de 38 años.

“Supuestamente fiscalia sacó este comunicado dando falsa información porque ningún familiar confirmo su paradero”, dijo en referencia a lo publicado por Vibra 100.3, un medio mendosino, en donde indica que “El Ministerio Público Fiscal solicita información a quienes pudieran aportarla acerca del paradero de Germán Cassina, un hombre de 38 años de edad domiciliado en la Ciudad de Mendoza, que fue visto por última vez el domingo 5 de diciembre. Si bien se ha confirmado el paradero a algunos medios de comunicación se reitera el pedido ya que luego de algunas medidas llevadas a cabo por la UFI continua desaparecido”.

Ante esto, dijo que “Todavía no nos atendió la fiscal y nos atienden en los pasillos. No nos dan muchos datos y con malos modales. Y ahora veo este comunicado con falsa información y me crea más dudas. Por favor difundan para que se sepa que de Germán no se sabe nada. Solo el impacto de celular en Uspallata. Eso no confirma que lo llevaba el”, dijo y pidió que se difunda este mensaje.

Antes, había publicado lo siguiente: “Si la señora fiscal no nos da respuesta hoy , tendrá que responder por ella el señor Alberto Fernández”.

En los últimos días, había sido recibida por la cúpula policial y se habían realizado búsqueda con drones. Pero todos los resultados fueron infructuosos.