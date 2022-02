Continúa el misterio sobre el paradero de Germán Cassina, el rafaelino del cual no se sabe nada desde diciembre y su última ubicación fue en Mendoza.

En este caso, Mirtha Schvap, su mamá, volvió elegir a las redes sociales para mostrar su desesperación y apuntar hacia la Fiscalía de Mendoza, a cargo de Andrea Lazo.

“Me engañaron desde fiscalia, me vieron la cara, me pasaron pruebas falsas imperdonables. Y acá estoy, con mil inseguridades encima, ataques de ansiedad, y más, pero no pierdo la fe, YO PUEDO con esto y con todo lo que venga, porque me rompieron en mil pedazos, pero me voy reconstruyendo”, dijo Mirtha.

“Andrea Lazo fiscal me subestimó con amenazas no comprobables. El ministro de seguridad no me dio una respuesta concreta. Solo me queda confiar en PDI y su búsqueda”, mencionó y cerró diciendo: “Mí Hijo German Andrés Cassina está en algún lugar y es el deber de las autoridades responsables hacerlo aparecer. Mendoza contéstame. Que pasó con mí hijo ?”