El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región emitió un duro comunicado en donde plantea que hay “preocupantes demoras” en la refuncionalización del primer cantero de Bv. Santa Fe.

Esto se contradice con lo indicado con el intendente Luis Castellano, en un parte de prensa emitido en el día miércoles. Allí decía: “Se está trabajando a buen ritmo, dando terminaciones finales al proceso del primer cantero”.

A continuación, el comunicado del Centro Comercial:

“A mediados del mes de octubre -y luego de las intensas gestiones realizadas por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y, en especial, por Paseo del Centro- comenzaron las anheladas obras de refuncionalización del microcentro. Más específicamente, se empezó a trabajar en la remodelación del primer cantero de boulevard Santa Fe.

“Si bien estaba prevista una duración de 45 días para todo el proceso, los avances realizados hasta el momento no han sido los esperados. En efecto, Gabriel Faber, presidente de Paseo del Centro, declaró: “Me preocupa que se hable de un avance a buen ritmo, porque la realidad es que -si no se aceleran las gestiones, con la incorporación de más personal- los plazos se van a extender. La idea era que los primeros días de diciembre ya estuviera todo terminado, para que los comercios puedan trabajar tranquilamente en la previa de las Fiestas, pero en este contexto no lo veo viable”.

“Desde la gremial empresaria insistieron en la importancia de acelerar las obras, para cumplir con los tiempos estipulados, y contribuir a un mejor desarrollo de la actividad comercial de cara a las ventas de Navidad. Esto, considerando especialmente que el sector comercial recién comienza a mostrar signos de recuperación, luego de más de un año de restricciones”.