La Dirección de Salud de Rafaela aclaró en la jornada de este lunes que “no se está convocando para la inscripción en el registro de vacunación a menores de entre 3y 17 años, tal como circula en las redes sociales”.

Si bien es cierto que la inscripción se puede llevar adelante, aún no hay vacunas aprobadas para este grupo etáreo por la ANMAT (Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología). Y es por eso que no se insta a la población a anotar a los menores, porque aún no hay vacunas para ellos. Por ahora, sólo se habilitó la de Moderna y la de Pfizer (que aún se acordó entre el Gobierno y el laboratorio).

Aclaran sobre la inscripción para la vacunación a menores prensa municipalidad de rafaela | Vía Rafaela

Este lunes se reunieron los expertos integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CANAIN), que asesoran al gobierno. La propuesta es que la población pediátrica alcen con chicos que tienen efermedades que pueden aumentar el riesgo a desarrollar formas graves de COVID-19.

Pero la Red Vacuname, que hizo una campaña para que todos los chicos con dispacacidad o enfermedad crónica accedan a su vacuna, propone que no se excluya a ninguna patología. Esto es porque se mencionaba a que podrían excluirse a quienes tengan Síndrome de Down, autismo o cuadros de afecciones respiratorias “no graves”.

Este martes lo hará el Consejo Federal de Salud (COFESA), integrado por todos los ministros de Salud de las provincias. Allí se determinará como serán los protocolos para la vacunación.

Aún sin datos ciertos sobre cuántos son

“No tenemos el dato preciso de la cantidad de personas que deberían estar vacunándose entre 12 y 18 años. Hay que hacer una proyección según al Censo. Pero tenemos una población muy joven en la ciudad”, dijo este lunes Eter Senn, la directora de la Región Salud.

“Seguramente, se empezará por los que tienen alguna comorbilidad, como ya se hizo con anterioridad, con otros grupos etáreos”, agregó y detalló que la vacuna de Moderna no tiene ninguna característica particular de logística: “es igual a la Sputnik: hay que preservarla a -20°C”.