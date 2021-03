Con una nómina de afiliados, militantes y referentes que plantea renovación, experiencia, perspectiva joven y de género, se presentó ante la Junta Electoral la propuesta de la lista local por el espacio “Socialismo en Movimiento”, que en el ámbito nacional lleva como candidata a presidenta a la ex intendenta de Rosario y ex Diputada Nacional Mónica Fein y en el orden provincial al Diputado Nacional Enrique Estévez y a la concejala de Santa Fe Laura Mondino. Esta lista cuenta con el apoyo de los ex gobernadores y referentes socialistas Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti.

En la ciudad, el socialismo trabajó en el armado de una lista de unidad y no fueron presentadas otras propuestas por parte de corrientes de opinión que sí tienen expresión en el orden provincial y nacional. Lo mismo ocurrió con el resto de centros socialistas de Departamento Castellanos.

La lista “Socialismo en Movimiento” de Rafaela impulsa como candidato a Secretario General a Santiago Gaspoz, junto a Analía Marzioni, Matías Martínez Sella, Leticia Furlong, Matías Cerniak, Natalia Heit y Judith Acuña.

Se suma además un importante grupo de afiliados y simpatizantes conformado por profesionales, referentes barriales y de organizaciones sociales y entidades de bien público y del sector educativo, productivo y de la cultura. Gran parte de los integrantes de este equipo de trabajo cuenta con experiencia en las gestiones del Frente Progresista en las áreas de gobierno, salud, educación, gabinete joven, desarrollo social y también legislativa, lo que constituye un espacio con grandes desafíos para potenciarse, ampliarse y crecer.

Como Congresal Nacional Titular se propone a Natalia Enrico, quien además acompañará a Juan Carlos Zabalza, en carácter de delegada suplente al Consejo Federal por la lista provincial. Como suplente al Congreso Nacional estará Adrián Becerra. Se postulan para Congresales Provinciales titulares Santiago Gaspoz, Analía Marzioni y Matías Martínez Sella, y suplentes Leticia Furlong, Luis Ceballos y Ana Santucci.

“Socialismo en Movimiento”

Hoy las y los socialistas, nucleados en las referencias de Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti acuerdan sumar voluntades y vocación de unidad en una propuesta conjunta para competir de cara a las elecciones del próximo 18 de abril.

En 1994 este fue el nombre con que Hermes Binner lanzó su lista para competir en elecciones internas por la conducción del Partido Socialista con Héctor “Tigre” Cavallero.

. “Tomamos ese nombre para honrar a Hermes Binner, a su legado como referente y guía indiscutible, unidos en la vocación de sumarnos a la tarea colectiva de ser parte de la renovación del socialismo, manteniendo los valores, las ideas y las convicciones de un partido de tradición histórica pero abriendo la convocatoria e invitando a quienes quieran sumarse al gran desafío de contar con representación en el Concejo Municipal y trabajar para volver a ser gobierno en Santa Fe en 2023

Tendremos el honor y el compromiso de representar desde el Centro Socialista de Rafaela a todas las expresiones que convergen en nuestro espacio y trabajar en proyectos y propuestas para Rafaela junto a los equipos que desde hace un tiempo están elaborando distintas iniciativas. Todos y todas están convocados e invitados a sumarse y a acercar sus aportes.

La ciudadanía nos expresa que añora los tiempos de gestiones del Frente Progresista. Vamos a trabajar con fuerza y empeño para que el socialismo y el Frente Progresista vuelvan a gobernar Santa Fe y ampliar su representación en todo el territorio”, expresó Santiago Gaspoz, candidato a Secretario General.