Entregaron 82 credenciales a personas habilitadas para el cuidado de adultos mayores

El programa municipal “Registro de Cuidadores de Adultos Mayores” propone generar un registro a partir de la inscripción de personas debidamente capacitadas para atender necesidades cotidianas de forma integral y continua de grupos de adultos mayores y/o personas que requieran cuidados especiales.

Cabe resaltar que participaron de la entrega de credenciales el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; docentes, participantes y público presente.

Es una política local rafaelina que permite mantener y mejorar las capacidades conservadas, promover la participación, integración en espacios de sociabilización, una mayor autonomía, autoestima y calidad de vida evitando las situaciones de marginalidad y exclusión de este grupo poblacional.

En esta oportunidad, en el Museo Histórico Municipal, se realizó la entrega de 19 credenciales a personas habilitadas para el cuidado de personas adultas mayores.

Cabe resaltar que, de esta forma, el número asciende a 82 trabajadoras y trabajadores capacitados que llevan adelante esta actividad de cuidado integral en la ciudad.

Formarse y acompañar

En el encuentro, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, manifestó: “El Registro de Cuidadores de Adultos Mayores forma parte de una política del Estado local que apunta a promover el envejecimiento activo y, por otro lado, el empleo en quienes se forman para atender a esta población”.

“Capacitarse en todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas es muy importante. Resulta fundamental hacer foco en la atención que necesitan y reciben los adultos mayores; por eso, seguimos apostando a la formación continua y al acompañamiento de este grupo con esta nueva entrega de credenciales”; valoró el funcionario.

“A su vez se aprovechó este encuentro para presentar el nuevo Registro que apunta a generar visibilidad en las personas capacitadas. De esta forma, se puede observar cuáles son los cursos que este personal realizó, recomendaciones para la contratación y descargar el formulario de contactos para ser compartido con quienes deseen contratar”; finalizó Ruggia.

Experiencia

Seguidamente, Claudia, trabajadora capacitada en la temática, agregó: “Me dedico a cuidar personas adultas mayores. Siempre me gustó cuidar personas de edad mayor. La mayoría tiene a los chicos para cuidar, pero a la persona grande es difícil”.

“Muchas veces esa persona exterior de la que requieren cuidados no está capacitada, o no le gusta, o no tiene paciencia. Hay que tener vocación para hacerlo. Me parece excelente que la Municipalidad haga estas capacitaciones. Me gusta lo que hacen porque siempre cada curso tiene algo que rellena el anterior”; culminó.

Acceso al Registro de Cuidadores de Adultos Mayores

Para conocer el personal habilitado y la guía de recomendaciones se puede acceder a este link.