El operativo de vacunación seguirá a lo largo de este fin de semana. Por primera vez desde diciembre, momento en que se inició la inoculación contra el coronavirus, hay viales suficientes como para poder continuar durante el fin de semana.

Esto no deja de ser una gran noticia, en el medio de una situación epidemiológica muy complicada por la que atraviesa la ciudad, con cinco semanas con un promedio de casos diarios que oscila entre 80 y 105.

De acuerdo a lo que se pudo saber, ya se entregaron 1600 turnos para el sábado y otro tanto para el domingo, días en los que, además, volverá a regir la Fase 1 decretada por el gobierno nacional.

Ahora, con declaración jurada

A partir de este viernes, se le pedirá a quienes concurran que firmen una declaración jurada. En la misma se ratificará que se posee las comorbilidades, motivo por las cuales fue beneficiado con esta vacuna. También se puede llevar algún certificado médico que avale estos diagnósticos.

Así lo informaron oficialmente desde la Provincia: “En el marco del Plan Estratégico de Vacunación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la resolución 2883/2020, aquellas personas que formen parte de la población de 18 a 59 años con comorbilidades y se inscriban en el Registro Provincial de Vacunación deberán llevar un documento que respalde la situación declarada. Ante esto, en caso de no presentarlo, podrán completar una declaración jurada antes de ser inoculados”, dicen y agregan que rige des, en todos los vacunatorios de la provincia de Santa Fe se instará a firmar las declaraciones juradas a aquellas personas que no presenten la documentación respaldatoria”. Finalmente, destacan que “de acuerdo al artículo 293 del Código Penal, aquellas personas que presenten una declaración que no sea real o esté falseada pueden tener consecuencias penales”.

¿Por qué surge esto? Porque algunos dudan de que quienes concurran tengan todas las enfermedades que dicen tener. Y, de esta forma, se logra cubrir legalmente a quienes lo inoculan.

Pero, si mintió una vez, podría mentir dos...