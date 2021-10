El diputado provincial Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia) no pudo sesionar este jueves de forma presencial en la sesión del jueves, porque no tenía al menos una vacuna contra el COVID.

El rafaelino, que también es candidato a senador nacional por el Frente Federal Vida y Familia, contó que junto con su familia, no decidieron no vacunarse contra el coronavirus. “No somos antivacunas: tengo el calendario completo. Pero, en este caso, la vacuna no es obligatoria”, señaló.

También dijo que nunca le informaron acerca de esto: “el día previo, estuve en la Legislatura y me moví por todos lados”. Respecto de exigencia de la vacuna, no se lo dijeron a él directamente, sino al jefe de la bancada, Nicolás Mayoraz. “El fue el que me pasó el link para poder sesionar. Así que lo hice en el edificio de enfrente a la Legislatura”, contó a Rafaela Noticias.

La exigencia de al menos una vacuna contra el COVID se repite en lugares en donde hay una afluencia de público importante, como en los partidos de fútbol. “Presentamos un proyecto, porque si va a ser así, va en contra de las libertades establecidas en el artículo 14 de la Constitución”, sentenció.