A un año del caso de abuso sexual en el Colegio San José, y luego de la conferencia de prensa en donde la familia de la victima y los abogados querellantes apuntaran todos los cañones contra el MPA y una médica pediatra (acusada de haber falseado en su declaración, para desestimar la causa), la convocatoria no tuvo las repercusiones de otrora.

Una de las mujeres allí presente, Maricel “Negra” López, tomó la palabra. Ya habían pasado varios minutos y la participación de la gente, que en otros momentos habían sido centenares, este jueves no llegaba a más de algunas decenas. La gran mayoría, familiares de la víctimas.

“Si no ganamos la calle, si no mantenemos el reclamo, con cantos, con hojas, con papeles, en las redes sociales... No lo dejen de hablar. Porque cuando no se hable más, la Justicia va a pensar que esto y nada más. Pero la Justicia tiene que estar para ella y para todas las infancias”, dijo “la Negra” López. E incentivo a que la gente aplauda y volviera a cantar aquellos cánticos que se repetían en las anteriores marchas. “Justicia, Justicia” y “Señor, Señora, no sea indiferente, abusan a las pibas en la cara de gente”, fueron uno de los pedidos.

Acto seguido, tomaron la palabra Lorena Adorati, una de las abogadas querellantes y Gastón y Vanesa, los padres de la víctima. “Queremos agradecerle el apoyo a la familia y al equipo técnico. Esta familia está viviendo realmente un calvario desde hace un año. Cada vez parece que somos menos, pero somos más y la gente entiende más. Estamos dando a conocer cosas que son impensadas y que no pueden volver a ocurrir. No dejemos de luchar y sigamos luchando. Nosotros vamos a seguir exigiendo Justicia por las infancias siempre”, dijo Adorati.

Gastón, por su parte, volvió a agradecer “a las chicas de Empoderadas, a la gente de Rafaela y de la zona y de otras provincias, a las familias presentes, a los medios que fueron tan respetuosos al no dar los detalles. Ayer pudimos contar la verdad, adonde estamos parados hoy en día. Es muy difícil, pero vamos a seguir luchando para que se respete la palabra de nuestra hija pero también para la de todos los chicos. A los amigos, a los familiares y no tengan dudas: será justicia. Tarde o temprano, será Justicia. Esperemos que se rompa el pacto de silencio que hay”.

Hoy tomó relevancia un hecho que se conocía hace semanas: la renuncia presentada por el Obispo Luis Fernández. No por este caso, sino por haber superado los 75 años. “Ayer en la conferencia contamos como nos trataron o nos destrataron y como tomaron el caso. Esto va a volver a pasar. En esta escuela ya pasó varias veces. Ni en esta escuela, ni en ninguna otra. Vamos a seguir en la lucha y esperemos que esto se pueda derribar”, dijo Vanesa, mirando al Colegio.